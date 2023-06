Número de ciclistas muertos en accidentes subió 5%

En medio de la conmemoración del día mundial de la bicicleta, que se celebra este 3 de junio, para visibilizar a quienes se movilizan en este medio de transporte, la Agencia de Nacional de Seguridad Vial reveló cifras sobre la situación de seguridad de los ciclistas en el país.



Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial la entidad, durante los primeros cuatro meses del año, se registraron 143 ciclistas fallecidos, de los cuales 14 eran niñas y niños.

Lea además: Arranca la megaobra del Canal del Dique

Esto representa un aumento del 5% en el número de fallecidos, aunque la entidad destacó los casos de departamentos como Huila, en donde no se ha presentado ni un solo ciclista fallecido este año, y Boyacá, Casanare, Cesar, Tolima Atlántico, Córdoba y Santander, en donde los fallecimientos se redujeron entre un 25% y un 78%.



Bogotá lideró el ranking de territorios que disminuyeron el número de ciclistas fallecidos con respecto al mismo periodo del año anterior, seguida por Popayán, Yopal, Neiva, Ibagué, Tunja y Pasto. En total en el país 53 municipios registran reducciones en sus cifras.

Le puede interesar: Avanza plan de contingencia ante amenaza de falta de agua



“Hacemos un llamado a las entidades territoriales y a los tomadores de decisiones en nuestro país para que promuevan la implementación de infraestructura segura para proteger la vida de los ciclistas y de todas y todos los actores viales del. También, a que sigamos trabajando estrategias conjuntas para no seguir contando muertes y lograr un cambio por la vida”, afirmó Lina María Huari, directora encargada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).



Dentro de la conmemoración del día de la bicicleta, se realizarán diferentes actividades que empezarán simultáneamente este sábado a las 7:00 a.m. en la Plazoleta Sesquicentenario de Pereira y el Parque Nacional en Bogotá, y en la tarde a partir de las 4:00 p.m. en el parque Olaya en Barranquilla.



La conmemoración continuará este domingo, desde las 7:00 a.m. en La Unidad Panamericana Piscinas Obirne en Cali; la Bomba de Texaco ubicada en la carrera 7 con calle 11 del municipio de Soacha; el parque Olaya en Barranquilla; la Plazoleta de la Villa olímpica en Pereira, y la ciclovía dominical de Bogotá, exactamente en la carrera 15 con calle 116.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion