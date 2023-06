Otro golpe legislativo al gobierno, se hundió la reforma del cannabis

Pocas horas después de que se hundiera la reforma laboral, el gobierno nacional sufrió otra derrota legislativa en el Congreso al archivarse, en octavo debate, el acto legislativo por medio del cual se buscaba habilitar la venta al público del cannabis con fines recreativos.



El acto legislativo en las dos sesiones anteriores no pudo alcanzar la votación para aprobar el informe de la ponencia por lo que se levantó, sin embargo este martes hubo los votos pero el gobierno no logró los 55 votos que como mínimo requería para abrir la discusión del articulado. La votación finalmente quedó 47 votos por el si y 43 por el no, razón por la que se archivó el proyecto.

Lea además: Duro golpe de la oposición a Petro, se hundió la reforma laboral

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, manifestó que el “Senado ha hablado y tomo una decisión en democracia y el gobierno tiene que respetar es decisión”. Indicó sin embargo que el asesinado dirigente conservador en su momento pidió aprobar la marihuana.



“No se va a acabar el consumo de la marihuana, se seguirá haciendo a escondidas”, manifestó el ministro, quien recordó que el acto legislativo buscaba era combatir a las redes de tráfico, y además precisó que “el gobierno va a insistir en este tema, no puedo satanizar a quienes votaron en contra, pero sí pido que hagan unexamen de conciencia y diga si fue una buena decisión mantener una prohibición que sólo alimenta a las mafias”.

Le puede interesar: Así se enteró Rodolfo Hernández que padecía cáncer

El partido de oposición, Cambio Radical, indicó que “apoyó la regulación del consumo adulto de Cannabis, pero no apoya la promoción (publicidad) de su venta y consumo. Una cosa es regular para controlar y proteger a nuestros menores, y otra muy distinta, es promover el consumo y la venta de una sustancia que se ha comprobado es perjudicial para la salud”.



A su turno la senador del Pacto Histórico, Clara López señaló que “se hundió el proyecto de ley que buscaba regular la distribución y venta del Cannabis de uso adulto. Con 47 votos a favor 43 en contra, no alcanzó a pasar esta reforma constitucional. Perdemos todos los colombianos, la regularización es la salida”.



En el mismo sentido se pronunció la senadora ponente, María José Pizarro, quien estimó que perdió el país con esta decisión del hundimiento del proyecto.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion