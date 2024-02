Páramo de Berlín es ‘una sala de cuidados intensivos’

Una semana después del voraz incendio que afectó, no solo a la flora, sino también a la fauna que habita en el páramo de Berlín, en la vereda Ucatá de Tona (Santander), se congregó nuevamente un equipo especializado para hacer una visita al lugar afectado, en especial al predio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), que alberga el mayor porcentaje de afectación con un 95% de las 315 hectáreas.

“Es una sala de cuidados intensivos”, así se refirió la bióloga Jasmilly Benavides Céspedes, profesional especializada de la Subdirección de Ordenamiento y Planificación de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), al ver el panorama del valle de frailejones luego de que las llamas consumieran 50 hectáreas de esta especie.

Desde la primera visita realizada al predio por parte de los profesionales de la CDMB se detectó que no todo estaba perdido.

“Se recorrió la zona donde hay otros predios privados y se hizo una inspección ocular. Luego de una semana de este suceso se hizo seguimiento para verificar cómo se encontraban las condiciones. Es de admirar como la naturaleza es resiliente, los frailejones que hace ocho días estaban muy afectados, hoy ya tienen un poco más de color y las hojas juveniles están más recuperadas”, señaló Benavides Céspedes.

Por su parte Ludy Archila, también bióloga profesional especializada de la Subdirección de Ordenamiento y Planificación de la CDMB, precisó que, durante el recorrido, se pudo verificar que especies como: las Gramíneas, Ericáceas y Asteráceas estaban en pie y podrían recobrar su función.

Igualmente, se evidenció que algunas especies presentaban floración, aunque fueron afectadas por el incendio y se alteró su ciclo fenológico. Entre tanto, otras que quedaron bien van a convertirse en fuente de semillero pronto cuando vuelvan las lluvias.

La bióloga narró que durante la visita se evidenció que gracias a las lluvias que han caído se pueden ver hojas y tallos verdes en los frailejones. En la visita se realizó una inspección a los recursos naturales y a la biodiversidad, pero en trabajo paralelo se harán mesas de acercamiento con los propietarios de los predios afectados.

Las alertas persisten

Después de varios días de preocupación a nivel nacional por los incendios y el aumento de la temperatura, los colombianos celebraron las lluvias que esta semana ayudaron a extinguir las llamas y proporcionaron un respiro a los ecosistemas gravemente afectados.

“Tal como hemos informado desde el Ideam, estos días tendremos lluvias en gran parte del territorio nacional. Estas lluvias son temporales, ya que continuamos en temporada seca y las alertas persisten”, dijo Ghisliane Echeverry, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La funcionaria recordó que la modelación de diciembre mostraba a enero como el mes mayormente seco, excepto en la Amazonía, con déficit de precipitación y con aumentos de temperatura, y un febrero donde todo el territorio nacional está con déficit de precipitación y con aumento de temperaturas.

“Entonces, ya uno podría inferir que esas condiciones podrían generar o podrían sostener las alertas de incendio, pero no es un pronóstico ni una predicción de alertas. Es, digamos, una aclaración técnica”.

Echeverry explicó que se pasó de alrededor de 100 a más de 700 alertas y que, actualmente, hay más de 900 municipios con algún nivel de alerta de amenaza por incendios; en más de 600 se ha sostenido la alerta roja.

“En este momento tenemos alertas también por caudales bajos, pero es probable que en febrero, por el impacto acumulado por la extensión de la sequía, tengamos aún muchas más alertas y situaciones críticas de sequía. Eso es lo que podemos inferir cruzando nuestros pronósticos de tiempo, que es la realidad de hoy, la manifestación del clima y la predicción del clima que tenemos”, aseguró

¿Cuál sería el peor escenario en el país?

La directora del Ideam, indicó que el país enfrenta un riesgo significativo relacionado con la posibilidad de múltiples incendios simultáneos. Es relevante destacar que el máximo registrado en un solo día este mes ha sido aproximadamente de 30 hechos. En el pasado, el país ha experimentado hasta 80 incendios activos en un solo día.

Ghisliane Echeverry agregó que la preocupación radica en la capacidad para gestionar y responder eficazmente a varios incendios al mismo tiempo. En este sentido, el Gobierno tiene una responsabilidad junto con los entes territoriales, quienes deben realizar un monitoreo constante y aplicar medidas, incluyendo posibles restricciones, accesos, etcétera.

Además, es esencial que la ciudadanía contribuya evitando cualquier actividad que pueda generar fuego y, en caso de presenciar un incendio, informar de inmediato a las autoridades para una respuesta rápida y efectiva.

No es lo mismo mitigar un incendio que está iniciando a mitigar un incendio que ya está, que cada vez coge más fuerza porque encuentra más bosque seco a su alrededor. Desde el IDEAM no podemos predecir eso; predecimos la amenaza de incendios y lo que significa una alerta es literalmente eso, estar alertas y vigilantes a que no se materialice ese riesgo.

Ante las condiciones previstas de sequía, aumento de temperatura y déficit de precipitación para el próximo mes de febrero, lamentablemente, se pronostica que la amenaza de incendios persistirá. Es preocupante prever que estaremos enfrentando continuamente esta condición de riesgo durante febrero.

