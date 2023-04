Persisten alertas en obras de reconstrucción de Mocoa

Después de seis años de la tragedia en Mocoa, Putumayo, por cuenta de las lluvias, todavía persisten preocupaciones de diferentes entes de control sobre la reconstrucción del municipio, que presentan demoras en su ejecución.



El 31 de marzo y el primero de abril de 2017, una avalancha provocó el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, así como las quebradas La Taruca y La Taruquita, que afectó a 48 barrios y dejó 332 fallecidos, más de 400 heridos, 77 desaparecidos y más de 22.000 damnificados.



La Procuraduría General señaló que desde el año 2021 viene haciendo un trabajo de seguimiento y vigilancia preventiva, donde ha logrado constatar retrasos sustanciales en la ejecución del Plan de Atención Específico.

Dentro de las labores de seguimiento preventivo, el Ministerio Público mantiene siete proyectos en la mira, entre los que se encuentran el proyecto de vivienda los Sauces II y III, el megacolegio y el centro penitenciario, mientras que se presentan avances importantes en las obras de mitigación, la plaza de mercado y el acueducto de la ciudad.



En vivienda, de acuerdo con la Procuraduría, las 909 vivienda de las obras en Sauces II cuentan con un retraso superior al 63 %, y Sauces III, de 87 viviendas, no presenta avances, dado que los lotes postulados por la Alcaldía desde 2022 fueron rechazados por no cumplir determinantes ambientales.



Con respecto a la Plaza de Mercado, que beneficiará a 450 comerciantes, el ente de control informó que, el primer convenio con que se adquirió el lote para la construcción ya se venció, por lo que se constituirá un Fondo de Inversión con la Alcaldía, para que sea el ente territorial quien realice la nueva contratación.



Otro proyecto que se mantiene en alerta es el centro penitenciario, una obra que, debido al rechazo de la compra del predio seleccionado por parte del Concejo Municipal, en el momento no presenta avances. Cabe destacar que esta construcción corresponde a un fallo de acción popular, por lo que se analiza jurídicamente para reanudarla lo antes posible.

Obras con avances

En cuanto a las 18 obras de mitigación en la cuenca media y baja sobre los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco y quebrada Taruca se ha evidenciado avances significativos superiores al 90%.

No obstante, se mantiene la alerta, debido a que en la cuenca alta aún no se han designado a los supervisores de los contratos y, sin ellos, no se pueden firmar las actas de inicio.



En cuanto al megacolegio, una construcción de 24 aulas para 960 alumnos, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el proyecto se encuentra en 97 % de ejecución de obra y 65 % de ejecución financiera.



Dicha institución informó que la obra ya cuenta con servicios públicos y dotación de mobiliario para las aulas, área administrativa y cocina. En este sentido, la Procuraduría mantiene la alerta debido a que no puede entrar en funcionamiento mientras no se terminen las obras de interconexión del alcantarillado del proyecto Sauces II.



Finalmente, el acueducto del municipio cuenta con avances del 94 %. Para la finalización del contrato, se están realizando obras complementarias al sistema de acueducto, correspondientes a cubiertas de la Ptar, cerramientos perimetrales, adecuación parte administrativa de la empresa, entre otras.

