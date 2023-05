Petro admitió el fracaso en el plan para sacar de cárceles a jóvenes de la Primera Línea

En medio de su discurso en la sesión del Consejo Nacional de Juventud, que se llevó a cabo en San Andrés, el presidente Gustavo Petro aseguró que 305 jóvenes que participaron en los estallidos sociales continúan privados de la libertad y culpó a la Fiscalía y a la Procuraduría por esto.

“Se vengó el Estado en ellos, la Fiscalía los trató de terroristas, generó una comunicación en el conjunto de los fiscales de todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes, ya el fiscal del caso estaba diciendo terrorismo y siguen en la cárcel”, aseguró Petro.

En la isla, el presidente Petro confirmó que su plan de sacar a los integrantes de la Primera Línea fracasó.

“Nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría, eso es un mensaje de la oligarquía colombiana, jóvenes ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar”, afirmó el Presidente.

Finalmente, Petro aseguró que los jóvenes deben continuar con la movilización social para poder liberar más fácil a los integrantes de la Primera Línea que continúan en las cárceles del país.

De jóvenes primera línea para ser voceros de paz

A dos días de que se termine el 2022, la promesa presidencial de que al menos siete jóvenes detenidos por participar en las protestas estarían libres para está Navidad y serían nombrados voceros de paz no solamente sigue sin cumplirse, sino que continúa generando polémica.

En efecto, de un lado la Procuraduría General de la Nación anunció una denuncia por la forma cómo se tramitó la liberación de Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa, dos miembros de la Primera Línea que fueron excarcelados el pasado 21 de diciembre, en cumplimiento de lo anunciado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Y por otro, un juez de Popayán le negó la libertad a Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza, quienes con Laura Camila Ramírez, Juan Sebastián Galeano y Arles Andrés Bolaños completaban el grupo de los siete jóvenes que en primer lugar iban a recibir el beneficio dispuesto por el Ejecutivo.

”Fue un trámite procesal que se enredó. Antes de ser nombrados voceros de paz por el Presidente, ya sus abogados habían solicitado el traslado o la sustitución de la medida, esa sustitución había sido negada y se junto con esta”, explicó ayer el ministro de Interior, Alfonso Prada, con respecto a los integrantes de la Primera Línea detenidos en Popayán.

Y agregó: “De tal manera que este proceso apenas está comenzando, entiendo que hoy (ayer) radicaron la solicitud de audiencia para que se tome una decisión” al respecto.

Según trascendió, el Juzgado de Popayán argumentó que el caso de Duque e Hinestroza es ajeno a la Primera Línea, pues al parecer los hechos por los que ellos están privados de la libertad se habrían cometido en 2022 y no durante el Paro Nacional.

De hecho, ambos jóvenes estarían siendo procesados por el delito de avasallamiento, al estar comprometidos, supuestamente, en las invasiones que se registraron en unos predios ubicados en el norte de Popayán.

Lo cierto es que, frente a la opinión pública, el hecho de que jóvenes sindicados de haber cometido actos delictivos durante el estallido social del año pasado no solo sean liberados sino delegados para que cumplan funciones que no están del todo claras se ha convertido en una ‘papa caliente’ para el actual Ejecutivo. ”De un total de 240 (sindicados), lograr la liberación de 7 es muy poquito, pero aun así no está garantizado que puedan salir, toda vez que serán los jueces en últimas los que decidirán”, dice el politólogo Jhon Mario González con respecto a por qué los otros cinco jóvenes no han sido excarcelados.

Según él, el Gobierno Petro “tiene una pretensión política de mantener la sintonía con la Primera Línea y la izquierda radical que lo apoyan, vía prometerles algo para lo cual no tenía facultades” y por eso hizo el anuncio.

