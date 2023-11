Petro dice que en 2024 no subirán los salarios del sector público

Durante su intervención en la instalación del XX Congreso Nacional de la Infraestructura (CCI) que se desarrolla en Cartagena, el presidente, Gustavo Petro, aseguró que en 2024 no será posible aumentar el salario de quienes laboran en el sector público.

La razón, dijo, es el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma tributaria, que recortó el presupuesto.

“La Corte Constitucional quitó una parte sustancial de la reforma tributaria: $6,5 billones. Eso tendrá un impacto el otro año e indudablemente ese impacto es para mí porque tengo la responsabilidad de saber qué hacer”, explicó.

Aseguró que de subir los salarios de las tres ramas del poder Colombia se enfrentaría a un “suicidio económico”.

“No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público, serían un suicidio económico. Dadas estas decisiones nos tocó el congelamiento de los altos salarios en el país, que ayudará en parte, pero no alcanza, a la cifra de 6,5 billones”, puntualizó.

Aunque no dio más detalles envió un mensaje al Congreso y fue que “ojalá no tengamos que llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país”.

Las concesiones van a ser honradas

Durante su intervención también se refirió directamente a los empresarios del sector de la infraestructura y les dio un parte de tranquilidad: ni planea acabar con la ANI ni con las concesiones. Según dijo, es un rumor infundado.

“La figura de la concesión tiene una importancia porque suple lo que el Estado no puede hacer por sí mismo. Las concesiones y contratos ya firmados van a ser honrados, no entiendo de dónde sale esa discusión”, precisó el mandatario.

La agenda del Congreso continuará los días siguientes en torno a tres ejes temáticos: sostenibilidad, crecimiento empresarial y política de estado.

