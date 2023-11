Petro y su versión sobre el "tinto" que se tomó con el Centro Democrático

El mecanismo de prevención sanitaria y el manejo de los dineros de salud a manos de las EPS, temas que hacen parte de la reforma a la salud impulsada por el gobierno en el Congreso, fueron los puntos de discordia en su reunión que sostuvieron el presidente, Gustavo Petro, con el exmandatario Álvaro Uribe y con miembros del Centro Democrático.



Así lo reveló este domingo Petro en un largo mensaje en su cuenta de X, tres días después del encuentro que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.



En su texto, el Presidente también se refirió a los asuntos en los que coincidió con el partido opositor, relacionados con la ampliación de la oferta educativa en temas de salud y en evitar a toda costa la corrupción en el sector.



Sin embargo, su gran énfasis estuvo en las desavenencias a las que le dedicó un mayor explicación.

Según Petro, el Centro Democrático valora muy poco "el sistema preventivo de centros de atención primaria y los equipos médicos que recorrerán de manera permanente todos los hogares del país", incluidos en el proyecto de reforma y al que se han dado en llamar Centros de Atención Primaria (CAPs).



El mandatario sostuvo que la puesta en marcha de esa iniciativa reduciría la morbilidad en el país y de paso los costos sanitarios, dado que el sistema de salud tendría menos pacientes qué atender.



"El Centro Democrático piensa que este sistema se puede hacer sin necesidad de ley. Lo quise hacer para la Guajira como primera región, pero la Corte Constitucional tumbó el decreto", se quejó el mandatario.



Respecto a mantener el manejo de los dineros de la salud por parte de las EPS, un punto central de la discusión, Petro reiteró que ha sido hasta ahora un "fracaso" y que muestra de ello eran las 157 EPS que se marcharon del escenario sanitario y dejaron quebrados "a la red hospitalaria pública y privada, con una deuda de 23 billones que ningún economista ha traído a valor presente".

Como lo ha argumentado en otras ocasiones, el Jefe de Estado aseguró que las EPS que sobreviven son aquellas que son dueñas de sus propios hospitales.



"Hay una construcción hospitalaria evidente y este es un aspecto positivo, pero en propiedad de los dueños de las EPS, que siguen criterios de mercado y la colocan donde se concentran los sectores poblacionales pudientes y de clase media. La mayor parte del país se queda sin red hospitalaria", añadió a su argumentación



Petro afirmó que la reforma asegura que la red hospitalaria privada permanezca en manos de sus propietarios, pero llamó la atención frente a la necesidad de ampliar los servicios sanitarios a los sectores más alejados y empobrecidos.



"Nosotros proponemos que las EPS no manejen el dinero público ni elijan a nombre del paciente que médico los atenderá. A los hospitales, clínicas y consultorios se les girará directamente para que se fortalezcan Y la auditoría la harán las EPS contratadas para ello en la ADRES. Siguiendo el criterio de un tarifario único y diferenciado regionalmente para todos los servicios", argumentó.

El Presidente reiteró que pese a la distancia frente a algunos temas, coincidió con los miembros del Centro Democrático en la urgencia de ampliar la capacidad educativa del país para formar más personal sanitario, además de la necesidad de "evitar la clientelización política de los hospitales públicos".



Petro afirmó que presentará las veces que sean necesarias la reforma a la salud que propone su gobierno, con las "correcciones" pertinentes, pese a la advertencia que le habría hecho el partido opositor de que una ley en los términos que está planteada no pasaría el examen en la Corte Constitucional.



Un día después del encuentro con el Presidente, voceros del Centro Democrático dieron su versión del encuentro, en el que coincidieron en el respeto que hubo en la discusión y el manejo argumentativo de las partes, pero reiteraron sus críticas a la reforma.



Para el principal partido de oposición son evidentes las cifras de cobertura del sistema de salud actual, argumentaron que tras la pandemia aumentó la demanda de servicios de salud y no ocultaron su preocupación por las deudas que arrastran las EPS.



Frente a las propuesta de los Centros de Atención Primaria (CAPs), el Centro Democrático reiteró que su puesta en marcha sería muy costosa para el sistema y rápidamente se convertirían en focos de corrupción.



La oposición al Gobierno propuso ampliar la infraestructura hospitalaria, en particular en aquellas zonas alejadas y sin buena cobertura para llevarle salud a la "Colombia profunda".



El Centro Democrático dejó claro que el "tinto" que les ofreció el Gobierno solo sirvió para poner en la mesa los desacuerdos, al tiempo que se manifestó distante de las propuestas de reforma de la administración Petro.

