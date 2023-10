Por lo menos un mes estará cerrada la vía Bucaramanga- Barrancabermeja

Por lo menos un mes estará cerrada completamente la vía que comunica Bucaramanga con Barrancabermeja, debido al colapso de un talud entre Brisas y Lisboa. Así lo estimó la Sociedad Santandereana de Ingenieros.



“Este deslizamiento es un error de diseño y de ingeniería, producto de efectos constructivistas que rompieron la ladera que está sobre una zona geológicamente inestable por la formación rocosa de calizas y lutitas débiles. Ahora toca reparar y esto conlleva a sobrecostos financieros, más tiempo y más obras”, coincidieron ingenieros de esta sociedad.





Preocupaciones





Luis Eugenio Prada, presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI), reconoció que este cierre total, debido a un movimiento en masa, localizado específicamente sobre el tramo La Fortuna - Bucaramanga (Ruta 66), sector Lebrija sobre el PR K42+470 al K42+580, afecta esta conexión estratégica a nivel comercial, turístico e industrial del departamento, incluso del país, dada la importancia de esta arteria vial.

“Como Sociedad Santandereana de Ingenieros, vemos con inmensa preocupación la situación que llevó a su cierre total que impacta en importantes pérdidas económicas para la región. Somos conscientes de los problemas de orden geológico y geotécnico que se están presentando en la unidad funcional 8 (UF8) de la concesión vial Ruta del Cacao y en la totalidad de la vía Bucaramanga - Barrancabermeja, entre Lebrija y el Rio Sogamoso”, detalló el directivo.



Prada expresó su preocupación porque las obras en este sector han tenido graves retrasos y las soluciones implementadas por la concesión no han dado los resultados necesarios para garantizar la conectividad y estabilidad de las obras, por el contrario, han generado altos costos en su implementación y procesos constructivos.



“Las limitaciones sísmicas, geológicas y geotécnicas en este sector son de alta complejidad y demandan con urgencia una investigación profunda que lleve inicialmente a un replanteamiento que resuelva la problemática de la Unidad Funcional 8 y, posteriormente, a un análisis de costos con el fin de evaluar las responsabilidades asociadas a las posibles fallas técnicas de los involucrados en el proceso constructivo”, propuso el presidente de la SSI.





Zona inestable





Geólogos de la UIS coincidieron en que los deslizamientos en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja son causados por factores geológicos y geotécnicos. La zona por la que atraviesa la vía es una región montañosa con suelos de baja estabilidad, lo que la hace propensa a deslizamientos.



Los factores geológicos que contribuyen a los deslizamientos en esta zona incluyen: La presencia de fallas y fracturas en las rocas, que pueden debilitar la estructura del suelo, la presencia de suelos de tipo coluvial, que son suelos poco consolidados que se forman a partir de la acumulación de material erosionado, y la pendiente del terreno, que aumenta el riesgo de deslizamientos.

Las rocas que predominan en la zona por la que atraviesa la vía son las rocas sedimentarias, que se caracterizan por su baja resistencia al corte. Esto las hace más propensas a deslizamientos, especialmente cuando están saturadas de agua.



En el sector donde se presentó el deslizamiento el 1 de octubre de 2023, las rocas predominantes son las areniscas y los limolitas. Estas rocas se formaron a partir de la acumulación de sedimentos transportados por el río Magdalena.



La presencia de rocas sedimentarias poco consolidadas en la zona por la que atraviesa la vía Bucaramanga - Barrancabermeja es uno de los factores que contribuye al riesgo de deslizamientos en esta zona.





Antecedentes y propuestas





Por lo anterior, Prada recordó que el trazado actual ya cuenta con antecedentes documentados que permiten afirmar que el corredor en construcción de la vía a Barrancabermeja tendrá estos problemas de inestabilidad, deslizamientos y cierres durante toda su vida útil.



“Es por eso que la Sociedad Santandereana de Ingenieros invita a las agencias gubernamentales, municipales y nacionales a estudiar nuevos corredores que podrían generar una mejor conectividad y competitividad entre Bucaramanga con Barrancabermeja y el Magdalena medio, siendo de imperiosa necesidad reabrir a la mayor brevedad posible y en forma estable la comunicación interrumpida, garantizando la movilidad entre Bucaramanga y la totalidad del Magdalena Medio”, dijo el dirigente gremial.

Por eso, la SSI ofreció sus servicios a la ANI para asesorar técnicamente en la búsqueda de una solución definitiva a la problemática de la Unidad Funcional 8 de la Ruta del Cacao, por lo tanto, “se propone llevar a cabo una visita de expertos coordinada por la Gobernación de Santander, la ANI a través de la concesión y las entidades interesadas, que permita hacer una revisión minuciosa de la problemática para trazar la ruta a seguir en el desarrollo de esta solución definitiva”.





Cuestionamientos





A la discusión se sumó el vicepresidente de la SSI, Pedro Rafael Melo, quien reconoció que lo sucedido es una “vergüenza” para Santander y que gran parte de la culpa la tiene la misma sociedad santandereana por complacientes.



“Nuestra región no merece esta suerte. Esto fue lo mismo que vimos hace 12 años, estamos repitiendo la historia. No merecemos que esto se siga repitiendo”, dijo Melo.



El ingeniero civil cuestionó los diseños definitivos de construcción a cargo de la concesión porque “infortunadamente esas firmas extranjeras (como lo es Ruta del Cacao) que manejan parte de nuestra infraestructura, con sus técnicos, sean españoles, portugueses o italianos, tienen otra idiosincrasia, otra formación y conocimiento al nuestro. Este problema se presenta en esta concesión”.



También criticó que la zona afectada, en la Unidad Funcional 8, no era la que estaba en el proyecto original. “Esa fue modificada o fue una propuesta de modificación que hizo el concesionario y la ANI la aprobó. Ellos ahora tendrán que ponernos la cara como se dice coloquialmente”.



Vehículos de carga





Ante la coyuntura, la ANI recomendó tomar la vía alterna Bucaramanga - Rionegro - San Alberto - La Lizama.



Por eso, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Fedetranscarga, estimó que esta ruta suma dos horas de trayecto para los transportadores y, adicionalmente, se pueden gastar hasta 35 galones adicionales de Acpm para vehículos de carga.



Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, precisó que también se debe pagar un peaje adicional de $49.800. "Es importante que este problema en Lebrija, en donde se cayó la bancada, se solucione rápido", advirtió.



Por esta vía transitan diferentes mercancías desde Santander y Norte de Santander hacia Medellín, Cali e Ibagué.



Los cultivos con potencial agrícola en Santander son la palma de aceite, el cacao, el café, la caña panelera, la piña, el plátano, el maíz, la mandarina y la yuca.



A 48 horas del suceso en la vía, la ANI no ha anunciado un plazo definido de tiempo para reactivar el paso por el corredor, por lo cual el transporte de carga tendrá que alistar presupuesto y tiempo extra para los trayectos que contemplan esta vía.



Y para dimensionar el impacto de esta emergencia, por el cierre indefinido de la carretera entre Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga, está en juego el 75 % del PIB de Santander. Ya que están incomunicadas las dos zonas que más le aportan a la economía regional.



Según información recolectada con asociados de Basc Oriente por Vanguardia, en la ruta normal hay 113 km y dos peajes (sólo ida) alrededor de 2:30 horas, con la ruta alterna (por San Alberto) son 230 km y tres peajes, tiempo estimado 6 horas. Con base en esta contingencias, ahora se incrementan los gastos en 70 %, aproximadamente.

Con información de Vanguardia*

