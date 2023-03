Por primera vez estudiantes de Medellín viajarán a la NASA

Por primera vez, dos estudiantes de instituciones educativas públicas de Medellín fueron seleccionadas por el programa internacional “Ella es Astronauta”, junto a otras 35 niñas del país, para vivir una inmersión y un viaje al Space Center de la NASA, en Houston, Texas.



Una de ellas es Ana Sofía Correa Gutiérrez, de 12 años, es estudiante de grado séptimo del INEM José Félix de Restrepo quien tendrá una capacitación virtual durante cuatro meses y luego de esto tendrá una inmersión de cinco días en el mayor centro de operaciones espaciales del mundo.



“Conseguir una oportunidad de estas es casi imposible; pero, ahora me pongo a pensar y es como si tú fueras una aguja en un pajar; es casi imposible de encontrar y difícil de hacer; entonces es maravilloso poder viajar a un país que yo no conozco, y conocer gente que ha hecho muchas cosas y muy importantes para Estados Unidos y para todo el mundo”, dijo Ana Correa.



Otra de las seleccionadas es Manuela Cadavid Correa, alumna de la institución educativa Santa Elena, hará parte de esta experiencia por su óptimo rendimiento escolar y su apropiación del enfoque educativo Ser + STEM.

“Tengo muchas expectativas porque de verdad sí quería participar. Me parece que puedo aportar mucho y me pueden aportar como persona, y también a nivel de conocimiento. Me siento preparada porque aprendo muy rápido, quiero hacerlo y mostrarles a las demás personas del colegio y del corregimiento que, como yo, también ellas pueden”, aseguró la joven.



De esta manera, Medellín demuestra el empoderamiento y la capacidad de sus niñas, jóvenes y adolescentes de las instituciones educativas oficiales para asumir retos y desafíos en el sector de la tecnología, la ciencia y la innovación.



