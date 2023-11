Por quinta vez, aplazan acusación contra exfiscal del caso Colmenares

El Tribunal Superior de Bogotá decidió aplazar la audiencia en la que la Fiscalía iba a acusar formalmente por prevaricato al exfiscal Antonio Luis González Navarro, conocido por ser quien tuvo a su cargo la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares.



La diligencia estaba programada para este miércoles. Sin embargo, el abogado, reconocido por haber promovido la detención de Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas —quienes resultaron absueltos por la justicia—, presentó una solicitud de última hora.



En medio de la audiencia presencial, González argumentó que contrató a un abogado para que los represente en medio del proceso, pero su colega se encontraba en otro asunto que le impedía atender la vista pública.

Aun así, comentó que su intención no era dilatar el trámite de hoy, así que se ofreció a representarse a sí mismo e intervenir en su nombre, pues conoce de derecho penal.



Para ese propósito, citó apartes de una sentencia de la Corte Suprema que señala algunas circunstancias en las que, de no estar presente un representante en la defensa de un abogado imputado o acusado, el procesado puede intervenir en nombre propio.



Con la solicitud del exfiscal estuvo de acuerdo, incluso, el fiscal del caso, quien investiga a González por presuntos actos de corrupción judicial de cuando se desempeñaba como fiscal de la URI de Kennedy.



Sin embargo, cuando el magistrado ponente se dirigió a González Navarro, le hizo una sola pregunta: "¿Cuál es su situación disciplinaria?"



Tanto González como el magistrado concordaron en que era "de público conocimiento" que el exfiscal tiene una sanción impuesta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La Entidad decretó que González no puede ejercer la profesión hasta septiembre del próximo año.

La razón es que el abogado tuvo una actitud dilatoria cuando fue representante de la exalcaldesa local de Fontibón Johanna Paola Bocanegra Olaya, quien enfrentó un proceso disciplinario ante la Personería de Bogotá.



Según el fallo que lo sancionó, Antonio Luis González “en total propuso 11 solicitudes de aplazamiento, cuatro nulidades de lo actuado y una quinta frente al auto que citó a una audiencia, interpuso dos recursos de reposición infundados e inclusive recusó al Personero en dos oportunidades, con lo cual logró impedir que el proceso tuviera un normal desarrollo”.



Asimismo, las actitudes de González contra el personero delegado también sirvieron para sancionarlo, pues señaló al funcionario del Ministerio Público de "abusar de poder" o de "tener un interés distinto a la ley". Para la Comisión, esos actos tuvieron “una evidente intención de dañar la integridad moral del servidor".



Como González está sancionado, no puede ejercer abogacía hasta el próximo año, por lo que tampoco puede ser su propio representante. En consecuencia, el Tribunal no accedió a su petición de defenderse a sí mismo, y ordenó suspender la audiencia. Aún se desconoce cuándo se llevará a cabo.

Además, el Tribunal comisionó a la Defensoría del Pueblo para que le asigne un defensor público al exfiscal del caso Colmenares, con el fin de que no haya una nueva suspensión, ya que esta era la quinta vez en que la audiencia de acusación no podía desarrollarse. En su defecto, González Navarro deberá hablar con su defensor de oficio para asignar a un suplente que pueda asumir su representación legal cuando el titular no esté presente.



Por último, la orden del Tribunal Superior de Bogotá —que ya absolvió este año al exfiscal por resolver que no hubo pruebas de que buscó testigos falsos en la investigación por la muerte de Colmenares— es que todas las audiencias que vendrán frente a este mismo caso de prevaricato se realizarán presencialmente.

