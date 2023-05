Presidentes Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula se reunirán en Brasilia

A las 09:00 a.m. (Hora Brasil) los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirán en el Palacio de Alvorada, residencia oficial del presidente brasileño.



Los mandatarios se reunirán de forma privada en la residencia oficial, hasta el momento no se tienen previstas declaraciones del encuentro.



La reunión de Petro y Lula se da después del desarrollo de la Cumbre de presidentes de América del Sur en donde uno de los llamados y acuerdos fue a fortalecer Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Por su parte, el presidente Petro hizo oficial el regreso de Colombia a la UNASUR.



“He decidio reintregar el país a la Unasur ratificando el tratado aprobado por el Congreso a través de ley y he solicitado que se llame Asociación de Naciones Suramericanas para garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.



Hecho que molestó al expresidente Iván Duque: “En 2018 retiramos a Colombia de UNASUR por ser un organismo servil a la Dictadura de Maduro. Ese proceso se perfeccionó en 2019. Para reingresar hay que hacer todo el trámite de ley en el Congreso y de control en la Corte Constitucional. Ojalá nuestras instituciones estén a la altura e impidan que Colombia sea cómplice del sátrapa que ha arruinado a todo su pueblo”.

Por su parte, Lula afirmó: “Entre las muchas cosas que he aprendido en política es que el mandato presidencial es mucho más corto de lo que parece. No tenemos tiempo que perder. América del Sur tiene ante sí, una vez más, la oportunidad de transitar el camino de la unidad. Y no tienes que empezar de cero. UNASUR es un bien colectivo”.



Los presidentes Petro y Lula se reunieron en el mes de enero con motivo de la posesión del presidente brasileño.

