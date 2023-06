Procuraduría pide tumbar ayuda a créditos de beneficiarios del Icetex

Un concepto enviado a la Corte Constitucional al responder una demanda a la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, la Procuraduría solicitó tumbar parte de la reforma planteada.



En esta asegura la inexequebilidad al artículo 95 de la ley 2277 de 2022, el cual crea una contribución para beneficiar a los estudiantes que financian sus estudios en educación superior mediante crédito educativo reembolsable con el Icetex.



Añadiendo además que este beneficio sería para quienes no cuenten con subsidio de tasa otorgado por el gobierno nacional, y sus créditos no estén en periodo de amortización.

Según argumenta la Procuraduría, este artículo se debería tumbar de la reforma tributaria porque considera que “al regular el tributo contenido en la norma acusada, el legislador no tuvo en cuenta las exigencias para la creación de contribuciones, en especial, el requisito a que se cobró sea proporcional al beneficio que reciba el contribuyente”.



Expresa el ente de control, existe una diferencia entre el sujeto pasivo y el beneficiario de la contribución, lo cual deriva en que el contribuyente no participe en los provechos del tributo.

Añade que las Instituciones de Educación Superior (IES) son las obligadas a asumir ese costo. No obstante, no se coloca ningún impuesto adicional a los directos beneficiarios, que son los estudiantes.



“Para el Ministerio Público es claro que el Congreso de la República incurrió en un yerro al expedir el artículo 95, pues desconoció la caracterización constitucional de las contribuciones, que se encuentra mediada por el principio de equivalencia”, expresa el concepto.



Igualmente, agrega que este pago hecho por las IES no recibirá ningún beneficio adicional por pagar estos créditos que, a día de hoy, es responsabilidad del beneficiario del crédito. Por tanto, se debería tumbar ese articulado de la reforma tributaria.

