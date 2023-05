¿Qué encontró la Fiscalía en la exhaustiva inspección a la Casa de Nariño?

Cabe resaltar que el objetivo para los investigadores era recaudar los elementos de prueba que soporten las denuncias hechas por Marelbys Meza, que en SEMANA anticipó cómo fue trasladada desde su casa, en un carro oficial, hasta las oficinas de poligrafía, contra su voluntad y donde fue maltratada por funcionarios de seguridad de Presidencia.

“Yo llevaba mi cédula, pero yo no firmé nada, ningún registro de nada y me entraron al sótano y de verdad cuando yo estaba ahí, me sentí secuestrada, me sentía aturdida, ahogada y esperando a que me hicieran el polígrafo”, dijo Marelbys Meza a SEMANA en la denuncia que ahora motivó una investigación de la Fiscalía.

Cabe recordar que son dos las investigaciones en este escándalo, una por el robo de que fue víctima Laura Sarabia, jefe de Gabinete del Gobierno nacional, y la otra por las denuncias de quien fue su niñera, la señora Marelbys Meza, que enreda a funcionarios de la seguridad presidencial.

Ante la diligencia de la Fiscalía en la presidencia, Gustavo Petro, señaló que son bienvenidos porque no tienen nada que ocultar.

“Tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos”.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación le respondió al Jefe de Estado que “La inspección se enmarca en las competencias propias de los fiscales para el normal desarrollo de la investigación, al tiempo que se garantizan los derechos fundamentales de quienes podrían verse afectados con la diligencia”, señaló la Fiscalía luego de advertir que el presidente “falta a la verdad” al confundir una inspección con un allanamiento.

Además, sobre la intervención de la Fiscalía en este caso, el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, dijo que “muy seguramente en los próximos días se llamará a interrogatorio con defensor a diferentes personas”, involucradas en el caso Sarabia.

