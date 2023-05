Resultados electorales en Chile generaron reacciones políticas en Colombia

La elección de nuevo Consejo Constitucional de Chile, que giró más hacia la derecha política, línea opositora al Gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, generó diferentes reacciones en el ambiente político de Colombia.



Por el lado de la izquierda, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, aseguró que esos resultados deben ser un llamado para la izquierda colombiana.



“Mi abrazo al pueblo de Chile. Los resultados son una invitación a la reflexión y unidad de las fuerzas progresistas Aquí también nos esperan elecciones en los próximos meses, que este sea un llamado de atención. La unidad del Pacto es fundamental para consolidar la agenda del cambio”, afirmó Pizarro en su cuenta de Twitter.



El senador de Alianza Verde, Inti Asprilla, afirmó: “Tomo la derrota del progresismo en Chile, como una alerta enorme sobre los errores que no debemos cometer, no solo con buenas intenciones se tiene un gobierno exitoso. Haré todo lo posible para que al gobierno de Gustavo Petro le vaya bien, no soy de los que abandonan el barco”.

Lea también: ¿En qué estado se encuentran los partidos políticos frente al gobierno Petro?



Por otra parte, diferentes políticos, especialmente de la línea política de derecha, también reaccionaron a los resultados.



El expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, afirmó: “Primero Chile negó un texto Constitucional destructor de valores democráticos. Ahora tendrá el reto de una nueva Constitución, garante de estabilidad democrática, a través de pasar del Estado Subsidiario al Estado Social que consolide las libertades y el emprendimiento privado”.



El excandidato presidencial Federico Gutiérrez afirmó: “Derrota para Boric en Chile y para sus aliados en América Latina. Chile despierta al darse cuenta de que es muy fácil destruir y que es mucho más difícil construir. Boric ganó la Presidencia incendiando el país, como también lo hizo Petro. Por lo menos Boric ha rechazado la dictadura de Maduro, en cambio Petro es su mayor aliado”.



La senadora María Fernanda Cabal afirmó: “Tomemos ejemplo Colombia... en las elecciones regionales vamos a derrotar de manera contundente a Petro y su fantasía revolucionaria. ¡Sí se puede! Bravo Chile”.



Además de políticos, también el analista Fernando Posada, afirmó: “Lo de Chile hoy manda un mensaje clarísimo a Colombia: los estallidos sociales no son cheques en blanco para que la izquierda gobierne con radicalismo y se equivoque sin consecuencias”.



Por ahora, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se ha referido a los resultados electorales chilenos. Por su parte, el presidente Boric destacó la democracia chilena.



“El pueblo de Chile expresó una vez más sus posiciones de manera democrática eligiendo consejeras y consejeros constituyentes, a quienes invito a actuar con sabiduría y templanza para redactar un texto que interprete a la gran mayoría del país”, expresó Boric en su cuenta de Twitter.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion