Este martes, 5 de marzo, miles de usuarios de Facebook e Instagram, que hacen parte de Meta, reportan la caída de los servicios en ambas plataformas.

En X, antes Twitter, los usuarios reportaron la falla en las dos redes sociales mencionadas. Aunque se desconocen las causas de este caída en los servicios, varios usuarios de Facebook precisaron que al intentar ingresar a su cuenta, se encontraron con que la sesión había sido cerrada.

Tenga en cuenta: ¿A quiénes beneficia la nueva tarjeta de identificación electrónica en el peaje de Pamplonita?

Mientras que Instagram, los contenidos habituales del inicio no aparecían disponibles para consultar, comentar o dar un 'me gusta'. En lugar de las habituales fotos o videos, se aprecia el siguiente mensaje: "Hay un problema y no se ha podido cargar la página".

Aunque Whatsapp hacer parte de ese conglomerado, por el momento no presenta fallas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion