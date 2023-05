Se vienen otros tres rounds en el Congreso por la reforma a la salud

El gobierno de Gustavo Petro logró que la reforma a la salud, que llevaba tres meses estancada, se aprobara en un lapso de doce días en la Comisión Séptima de Cámara, donde pasó su primer debate.

Aun así, al proyecto le falta pasar tres debates (uno en Plenaria de Cámara y dos en Senado) y por la revisión de la Corte Constitucional, pues desde la oposición y constitucionalistas han señalado posibles errores en su presentación y trámite en el Congreso.

El coordinador ponente de la reforma, Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), y el representante opositor Andrés Forero (Centro Democrático), hablaron sobre los artículos aprobados y eliminados, el debate que sigue y ac erca del futuro de los planes complementarios de salud y de medicina prepagada, cuyo futuro está contemplado en el artículo 131. Este indica que “los suscriptores de los planes y seguros no tendrán prelación alguna cuando utilicen el Sistema de Salud”.

“Es un anhelo de cambio”: Alfredo Mondragón (Pacto Histórico)

¿Qué opina de la aprobación en primer debate y de lo que sigue?

Es un proyecto muy importante para el país, porque es un anhelo para hacer las reformas que permitan acceder a derechos sociales y superar la deuda social que dejaron gobiernos anteriores, que dirigieron el país por una senda neoliberal en la que toda actividad social debía generar rendimiento económico. Por eso la cobertura en salud dejó desprotegidas a bastas poblaciones.

¿Una revisión de la Corte Constitucional dejaría bien parada la reforma?

Importantes constitucionalistas, como Jose Gregorio Hernández, han manifestado que este proyecto puede ser tramitado como ley ordinaria porque no toca el núcleo del derecho a la salud. Hicimos un ejercicio juicioso con los artículos que necesitaban mayorías especiales. Los vicios de trámite han sido una obsesión de la oposición, que propone cosas, pero no vi coherencia..

¿Cómo le ha parecido el trabajo de su colega Andrés Forero?

Él ha tenido toda la benevolencia de los medios de comunicación para reproducir consignas sobre la reforma que no tienen sustento, pero que buscan promover mensajes sencionalistas, como que no estábamos protegiendo a los enfermos crónicos. Tampoco pudo demostrar en qué artículo dice que alcaldes y gobernadores manejarán plata de la salud. En mí siempre tendrá un contradictor leal.

¿Qué pasará con los planes complementarios y las prepagadas?

No los vamos a tocar, pero sí esperamos que mejore la atención y que los colombianos no tengan que asumir costos adicionales para superar barreras de acceso. Si el sistema va tendiendo a mejorar, la población se irá librerando de gastos.

¿Cuál es un indicador de un buen sistema de salud?

La mortalidad materna, la mortalidad infantil. Tal vez podamos evolucionar y ver qué otros indicadores nos puedan ir mostrando avances, no solo la cantidad de personas que paguen un seguro privado.

“Avanza sin legitimidad”: Andrés Forero (Centro Democrático)

Se aprobó en primer debate la reforma, ¿ahora qué sigue?

Lamento que el Gobierno haya desatendido la solicitud que le hicieron médicos y académicos para que retirara la reforma y presentara otra más concertada. Aún así, al día siguiente vimos que se votó gran parte del articulado. Es lamentable que siga avanzando careciendo de legitimidad y conveniencia.

¿Considera que el trámite del proyecto ha sido el adecuado en el Congreso?

Si termina siendo ley, no solo yo sino muchas personas presentarán demadas de inconsticionalidad. He visto cómo el presidente de la Comisión (Agmeth Escaf) ha violado la Ley 5 (reglamento del Congreso), sin olvidar que en el Consejo de Estado cursa una tutela por la consulta previa. Y la Corte Constitucional deberá zanjar si el proyecto debía ser una ley estatutaria.

¿Cómo le ha parecido el trabajo de su colega Alfredo Mondragón?

Él hace su ejercicio legislativo, pero lamento que no haya dado respuesta a muchas de las dudas que presenté sobre quién se haría cargo del riesgo primario y de la gestión del riesgo técnico. Algo que no me gustó de él es que, no solo en este debate en el Congreso sino en otros espacios, hablaba un poco peyorativamente sobre la academia y los tecnócratas, casi con desprecio a los que han estudiado sobre salud.

¿Qué pasará con los planes de medicina prepagada con este proyecto?

Hay un artículo que dice que no se van a acabar, pero los planes complementarios se acabarían porque no habrá EPS (entidades promotoras de salud) y quedarán las pólizas a las que acudan las personas que tengan más recursos. Se afectaría a 2 millones de personas porque es posible que las pólizas se encarezcan por las dinámicas del nuevo sistema y mucha gente no vaya a estar en condiciones de pagarlas.

¿Cuál cree que es un buen indicador de un sistema de salud?

El gasto de bolsillo. Si un sistema de salud no presta un buen servicio es posible los usuarios busquen otras posibilidades, lo cual puede terminar afectando el gasto de bolsillo, que hoy es del 15 %.

Advertencia por futuro de las prepagadas

Desde que se radicó la reforma a la salud en el Congreso, los gremios de las EPS y de las aseguradoras han advertido que el proyecto podría subir los costos de la medicina prepagada y de los planes complementarios de salud, a las cuales 4,7 millones de personas contratan sus servicios.

Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), la eliminación de estos planes ralentizará el acceso a los sistemas de salud básicos e incrementarán los gastos tanto para las familias como de las tarifas de medicina prepagada.

Esto significaría, asegura, un incremento de precios por la logística de atención al paciente adscrito a un sistema oficial y con las necesidades de un plan adicional.

Finalmente, en caso de que se acaben las EPS, muchas familias quedarían desamparadas en salud, por lo que recurrirían a una prepagada, lo que haría que la demanda aumente y los precios de estos servicios suban.

