Si las instituciones no están a la altura, debe convocarse constituyente: Petro

En un discurso en Puerto Rellena, Cali, en donde se encontró con la Minga Indígena, el presidente de la República, Gustavo Petro, planteó la posibilidad de convocar una asamblea constituyente si las reformas sociales que ha propuesto no son aprobadas por el Congreso.



Según el presidente, "si el gobierno del pueblo no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y se lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea constituyente", manifestó el mandatario.

Lea más: A un mes de entregarse las obras de El Malecón de Cúcuta, ¿cómo avanza el proyecto?

Manifestó que "el triunfo popular del 2022 se respeta" y explicó que la asamblea constituyente debe transformar las instituciones para que obedezcan su mandato.



Las reformas sociales propuestas por el presidente Petro no han avanzado hasta ahora en el Congreso. Por un lado, la reforma a la salud está a punto de ser archivada, luego de que la mayoría de los integrantes de la comisión séptima del Senado firmó una ponencia en ese sentido, ante las críticas desde diferentes sectores que ha recibido el proyecto del Gobierno.

Le puede interesar: Con 'meme', Claudia López le pide al presidente Petro dejar la discusión por el Metro de Bogotá

La reforma pensional, por otra parte, aún no ha sido debatida, pues la discusión ha tenido que suspenderse en varias ocasiones por falta de quorum.



"Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y ordenó, no es el pueblo el que se va hacia su casa derrotado, son las transformaciones a esas instituciones las que se tienen que presentar", agregó Petro.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion