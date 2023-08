Sin previo aviso: Gobierno radicó nuevo proyecto de reforma laboral

Este jueves el Gobierno Nacional sorprendió a propios y extraños luego de conocerse que la reforma laboral 2.0 fue radicada ante el Congreso de la República.

Pese a que se conocía que el texto estaba siendo construido para volver al Legislativo tras su fracaso durante la pasada legislatura, sin previo aviso del Ministerio de Trabajo, fue llevado en la mañana de este jueves para comenzar así su trámite en las próximas semanas en Cámara de Representantes.

Lea aquí: Minsalud refuta sobre situación financiera de las EPS

El nuevo texto no contiene grandes cambios con relación al planteado anteriormente, y aborda aspectos como la informalidad laboral; la inestabilidad; el abaratamiento de la indemnización ante despidos injustificados; la tercerización y la intermediación laboral; la eliminación de los recargos nocturnos y la reducción del recargo por trabajo en dominical y festivo; y la deslaboralización del contrato de aprendizaje.

Así mismo, su contenido toca a plataformas digitales, el trabajo a distancia, el trabajo agropecuario y a los trabajadores migrantes, entre otros.

Infórmese: Oposición pide a la Corte declarar inconstitucional Ley de Paz Total

Por el momento, la reforma se presenta con cierto tono polémico pues no fue concertada en su totalidad, no se explicaron los cambios y, como se mencionó, no se anunció su radicación.

Hace una semana, de hecho, los empresarios representados por la Andi y Fenalco habían manifestado su preocupación por la nula concertación que estaba teniendo la construcción del nuevo texto, así como la baja atención a las ideas del sector productivo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion