Sindicato denuncia maltrato y acoso laboral en el Minsalud

La Asociación Sindical Asoness emitió una declaración urgente en la que identificó una serie de asuntos críticos relacionados con el clima laboral y otras problemáticas misionales que afectan al Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud).



En una carta dirigida al ministro Guillermo Jaramillo, la Asociación Sindical Asoness destacó varios problemas que fueron expresados por los funcionarios del Ministerio, tanto sindicalizados como no sindicalizados, en diferentes áreas de la entidad.

La carta señaló que los casos de maltrato verbal y acoso laboral se volvieron comunes y no se denuncian formalmente debido al temor a represalias y revictimización.



Esto afecta tanto a los empleados sindicalizados como a los contratistas y funcionarios de planta no sindicalizados. La carta menciona situaciones extremas en las que algunos contratistas se vieron obligados a finalizar sus contratos, y los funcionarios solicitaron traslados o renunciaron debido a la presión constante.



Se informó que se están solicitando a los funcionarios trabajar hasta altas horas de la noche y fines de semana, ignorando las disposiciones legales sobre la desconexión laboral. Los funcionarios se enfrentan a acusaciones de falta de compromiso si no responden fuera del horario laboral.



Los empleados sienten una fuerte presión para demostrar resultados en la gestión, pero se quejan de la falta de planeación y de la imposición de responsabilidades sin claridad, lo que lleva a un ambiente hostil.



Además, se denunció que las calificaciones semestrales no se basan en evidencias adecuadas y que los funcionarios recibieron calificaciones por debajo del promedio sin justificación. Esto causó preocupación y frustración entre los empleados.

Desde el inicio de la nueva administración en mayo, muchos empleados se sienten "encasillados" o "no aceptados" a pesar de su experiencia y capacidad, lo que afecta negativamente la eficiencia y el cumplimiento de metas.



Adicionalmente, la carta mencionó la falta de una respuesta adecuada a incidentes, incluidas expresiones descalificadoras y amenazantes del Secretario General.



La Asociación Sindical Asoness solicitó una reunión con el Ministerio de Salud y Protección Social para abordar estos problemas y buscar soluciones que mejoren tanto el desempeño institucional como el clima laboral.

