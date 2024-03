Uruguay, Chile y Argentina, países con más habitantes sin religión de la región

Durante esta semana son comunes los comentarios señalando que, aunque estos son días destinados a la reflexión y espiritualidad, ya que el motivo de los festivos es de origen católico, son muchas las personas las que no le dan este sentido a la fecha, sino que lo toman como un momento de descanso o para realizar turismo.



Pero en Colombia no es el único lugar donde puede generarse esta percepción en la disminución en la religiosidad, sino que, de hecho, en otros países de la región hay menos personas que se identifican como creyentes de una religión.

Según la Encuesta de Género y Generaciones de Latinbarómetro, en Colombia, 16% de la población no tiene una religión, y aunque se diga que es "el país del sagrado corazón", hay 10 estados más donde la proporción de no religiosos es menor.



En Honduras 15% no son religiosos, en Venezuela y Brasil 14%, luego está México con 12% y Gatemala con 11%. En el top cinco entre los países con menos habitantes sin religión está Panamá (10%), Ecuador (9%), Bolivia (8%), Perú (7%), y Paraguay es el más religioso de América Latina con toda su población como parte de una religión, siendo la católica la creencia de 80% de los paraguayos.

Si miramos quienes en la otra dirección, los menos religiosos son los uruguayos, casi la mitad de los habitantes del país no profesan una religión. Después están los chilenos, con 31%; Argentina, con 23%; y saltando de Suramérica a Centroamérica, aparece República Dominicana, con 19%; Costa Rica, con 17%; y El Salvador con la misma proporción de Colombia, 16%.



Aunque en todos los países más de la mitad de la población tiene una religión, y la preponderante sea la católica, hay diversidad religiosa en varios países. En Uruguay, 42% de la población es de religiones cristianas y 6% restante son de otras creencias, al norte del país son protestantes y evangélicos pentecostales. De la misma forma que entre los no religiosos hay diferencias, hay ateos, agnósticos y quienes se denominan sin religión.



Pese a que Paraguay destaca por número de no religiosos, el país con menos porcentaje de católicos es Costa Rica, pues solo 27% del país profesa este credo, la religión preponderante allí es la evangélica.

