Venezuela accedió y dio la voluntad 100% de vender: Benedetti sobre Monómeros

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó que el Gobierno venezolano accedió a venderle a Colombia la empresa colombo venezolana Monómeros.



Benedetti aseguró que, según las autoridades venezolanas, Monómeros podría estar costando 300 billones de dólares, valor que se tendría que evaluar y determinar por medio de estudios y mediciones. El embajador además aseguró que se buscará que a Monómeros la adquiera Ecopetrol.

“Desde un principio se ha puesto el tema de que se compre Monómeros, que la tiene que comprar es Ecopetrol, que llegue el nuevo presidente de Ecopetrol, el doctor Roa para que nosotros empecemos a ver”, explicó Benedetti en Blu Radio.



Y reiteró el embajador a la emisora: “Venezuela accedió y dio la voluntad 100% de vender, me lo dijo la misma vicepresidenta Delcy Rodríguez en Venezuela en un almuerzo”.



El embajador resaltó la importancia de Monómeros y manifestó que “hay que tener cuidado quién compra eso porque el país depende de su seguridad alimentaria 100% de esa empresa”.

En dado caso que Ecopetrol no pueda adquirir la empresa colombo venezolana, Benedetti manifestó que también la podría comprar un privado o el mismo Gobierno aliarse con algún otro socio que quiera adquirirla.



Entre otros temas, el embajador se refirió a la reunión que sostendrá este jueves 20 de abril el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.



“Se tiene que buscar lo que la oposición reclama, unas garantías electorales, comerciales y de prensa que se den (…) todo tiene saldarse antes de noviembre de este año, lo que tú no hagas julio, de pronto agosto, porque ahí ya es el calendario electoral”, explicó Benedetti.



Y concluyó el embajador: “El presidente Petro no solamente va por el tema de Venezuela. Quiero hacer énfasis que todo esto ha sido de la mano de Estados Unidos”.

