Westcol, el creador de contenido que se burla de Ibagué y Cúcuta

El creador de contenido Westcol, quien en realidad se llama Luis Villa, encendió recientemente una polémica en redes sociales luego de hablar mal de Ibagué, diciendo que es un “hueco”, inclusive hizo referencia a la capital nortesantandereana.

Aunque todo se dio hace unas cuatro semanas, cuando en una transmisión en vivo el paisa realizó varios comentarios en tono despectivo tales como: “¿Usted cree que allá (en el exterior) le van a decir ‘Ibagué’ o ‘Cúcuta?’, ni por el hptas. Siempre van a mencionar a Medellín”, “que los tomen como referente, nunca va a pasar, para que lo sepan ... para los de Ibagué que viven en ese pu#$… hueco, eso no pasará jamás, para que lo sepan. Sólo quiero que lo sepan y me encanta decirlo”.

Dichas palabras provocaron miles de críticas en redes sociales, tanto que el alcalde de Ibagué Andrés Hurtado se refirió al video y lo calificó como 'persona no grata' en la ciudad.

“Este personajillo desafortunado, yo creo que no respeta ni a su propia familia. Nosotros somos gente echada para adelante y a él lo declaramos persona no grata en la ciudad, no queremos ese tipo de personas que piensan que burlándose de los demás y de las ciudades, en vez de hacer patria”, dijo el alcalde en una entrevista con el medio local El Irreverente.

No para

El joven reconocido por su fugaz relación con Aída Victoria Merlano; sin embargo, no para de referirse de mal gusto a la capital musical de Colombia.

“Parce yo no puedo creerlo jajajaja Apenas llego el chiste a ese potrero? Eso fue hace 1 mes ya”, escribió en su Twitter.

Y aunque recientemente iba a hablar de las amenazas, en su contra por lo dicho sobre Ibagué, Westcol empezó su intervención hablando nuevamente mal de la ciudad. “Resulta que aquí en Colombia existe un pueblo que está emergiendo, ya tienen dos McDonalds, tienen un centro comercial y creo que hasta tienen un cine”, señaló el famoso. Luego resaltó que en Ibagué, “están súper molestos”, dijo.

