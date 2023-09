Ya hay juez para el juicio de Nicolás Petro: así va el caso y a esto se enfrenta el hijo del presidente

Luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara el escrito de acusación con el que Nicolás Petro Burgos será llevado a juicio, el caso contra el hijo del presidente dio un giro completo en el que ya tiene asignado un juez de la República.

A escasas horas de que se conociera que Nicolás no quiso seguir colaborando con la justicia y que, por ende, la Fiscalía lo acusará formalmente, también se dio a conocer que el togado que decidirá en el caso es el juez del Circuito Penal Especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó Ariza.

Pero, ¿quién es este juez y cuál es su trayectoria?

Pese a que Hugo Carbonó ha sido un hombre de bajo perfil y poco mediático, se sabe que llegó a ser candidato para Fiscal General de la Nación durante 2016, cuando fueron postulados 113 candidatos entre los que el entonces presidente, Juan Manuel Santos, tuvo que elegir su terna.

Durante su carrera como abogado, Carbonó Ariza ha sido defensor del exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Juan José Acosta, acusado por hechos de corrupción dentro de dicha Alma Máter; y de Johana Hildebrandt Royo, exvicerectora financiera de la Universidad Autónoma señalada de desviar fondos de dicha entidad educativa.

Así las cosas, será ese juez especializado de Barranquilla el que se encargará de decidir en el escandaloso caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por el que fue capturado e imputado el exdiputado del Atlántico.

Sobre esos delitos, el propio Nicolás Petro reconoció que sí recibió millonarias sumas de dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y el hombre relacionado con paramilitares, Alfonso “el Turco” Hilsaca.

Precisamente por esa serie de declaraciones en las que el hijo del presidente admitía sus errores, la Fiscalía tuvo la intención de llegar a un preacuerdo con él en el que recibiría rebajas de penas y otros beneficios jurídicos a cambio de delatar a otras personas implicadas en los supuestos líos de corrupción.

Pese a eso, Petro Burgos dejó de colaborar con la justicia y nunca entregó los nombres y pruebas que se había comprometido a asumir para firmar ese principio de oportunidad.

Bajo ese contexto, el ente acusador radicó en la mañana del pasado lunes un escrito de acusación que confirma que Nicolás Petro terminará yendo a juicio sin beneficios jurídicos ni cooperaciones con la Fiscalía.

“Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, trinó el lunes Nicolás Petro a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Contrario a él, se sabe que la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, sí se acogerá a un principio de oportunidad y entregará toda la información que tiene a cambio de mejores condiciones en su pena.

