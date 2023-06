El país de las fiestas y las leyes

La celebración del Día del Padre trajo consigo una discusión que vale la pena evocar por el debate que suscitó. En el momento de las fotografías, para que quedara el registro gráfico de aquel momento, se agruparon los hombres que ya habían tenido la fortuna de tener herederos. Luego de las poses en diversas formas y matices, continuó la celebración con música y degustación de bebidas, pero antes de proseguir se sintió con fuerza inusitada la voz en tono de reclamo de una de las damas participantes del condumio quien exclamó: ¿Por qué no nos tienen en cuenta, no saben que para ser padres también se necesitó de una madre que pariera sus hijos? Tiene razón, dijeron al unísono las señoras presentes y adhirieron a la expresión de quien reclamaba créditos en aquel momento. La riposta no se hizo esperar: las madres ya tuvieron su día de festejo que supera por mucho en importancia y presupuesto al de los padres, de tal forma que deberían estar tranquilas.

Los hijos permanecían impávidos y no se animaban a participar en la discusión que iba subiendo en decibeles, así que se detuvo la música y el nuevo trago se aplazó para aclarar los puntos en discusión. Por fin cuando uno de ellos se atrevió a musitar y tratando de superar la situación dijo a favor de unos y otras que ya había fiesta para padres y madres por separado que debían entender que en cada ocasión la contraparte se esforzaba para que saliera bien lucido el homenaje y hubiera agrado con los obsequios a quien le correspondía el día, así que todo terminaba en empate.

No fue el mayor de los hijos presentes, ni el menor, fue uno más el que sin levantar la mano, levantó la voz para reclamar ¿Por qué no hay un día de los hijos? Si ellos son la alegría del hogar y la prolongación de la existencia de los padres. Se sintieron las respuestas de los letrados: Ya hay día de los niños- En efecto la Asamblea General de la ONU declaró el 20 de noviembre como fecha oficial el Día Internacional del Niño, fecha en que se recuerda la aprobación de la declaración de los Derechos del Niño en 1958. Cada país está en libertad de asignar la fecha para resaltar el papel de los niños en la sociedad. En Colombia la Ley 724 de 2017 en su artículo primero establece el Día Nacional de la Niñez y la Recreación, el cual se celebrará el último sábado del mes de abril.

Entonces la conversación se desvió hacia la necesidad de tener un día de la familia, involucrar a todos sus componentes en un solo agasajo. Pues bien, se hizo notar que la ley 1857 del año 2017 modificó leyes anteriores, adicionó y complementó las medidas de protección de la familia y declara que el 15 de mayo de cada año es el día de la familia y tiene como objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad. Además, indica que las acciones del Estado deben estar dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad o de violación de sus derechos y para los trabajadores otorga días de descanso y recreación con la familia.

Queda claro que hay día para todos, unos son fiestas populares y comerciales otros están marcados por la ley, pero estos últimos como muchas leyes, se convierten en letra muerta. Hechas las aclaraciones, siguió la fiesta.

