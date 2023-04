La entrevista a la revista SEMANA que dio César Gaviria me produjo un sentimiento entre rabia y fastidio, al entender como nuestros empresarios políticos realmente nos creen limitados mentales. Sin vergüenza habla mal de la administración Petro y manifiesta su temor porque no entregue el poder el 7 de agosto de 2026, pero es parte de la coalición parlamentaria de gobierno de esa administración. Sin vergüenza descalifica la ley de reforma a la salud de la ministra-activista Corcho, pero la bancada en comisión de Cámara votó por mantenerla viva cuando se propuso hundirla. Sin vergüenza dice que no van a votar a favor de ninguno de los otros proyectos de ley de reforma de Petro, pero ni siquiera insinúa que se va a salir de la coalición, al menos si no como partido de oposición, como partido independiente. Eso ya lo está pensando el izquierdista Partido Verdirrojo, pero no el partido Liberal del cuál Gaviria actúa como proxeneta vendiendo votos parlamentarios. Y lo hace sin vergüenza. Claro que la sinvergüenzura solo es un pecado venial en la política colombiana y para ellos, inexistente.

No solo César Gaviria hace exhibición de sinvergüencería. El ejemplo más reciente es el del sinvergüenza de Rodolfo Hernández, quien casi gana la presidencia por los votos anti-Petro y horas después de la segunda vuelta se declaró petrista con profundo irrespeto por los electores. Espero que en octubre que se lance como candidato del “Cambio” a la gobernación de Santander, sus votantes le digan “no nos crea tan pingos”.

Sobra recordar como el Nobel sin ninguna vergüenza y creo incluso que con soberbia, irrespetó la voluntad en el plebiscito del acuerdo Santos-Farc, alineando a punta de mermelada al legislativo, a las Cortes y al periodismo. La voluntad popular para nuestros políticos es objeto de burlas. En Colombia hizo carrera creer en lo que dicen y no en lo que hacen y por ese camino llegamos al mundo del absurdo: oposición en prensa y coalición en el parlamento.

Además es viejo vicio. El reencauchado Ernesto Samper evitó su juicio por indignidad, por ser el primer presidente elegido con dineros del narcotráfico al “alinear” con los cupos indicativos, la mermelada de esos días, a los parlamentarios, haciendo de un oscuro Heyne Mogollón la imagen del político sinvergüenza y corrupto. No es raro que este gobierno tan afín a los narcos tenga como uno de sus asesores al expresidente Samper. Es más, ante la paz total, Ernesto Samper parece casi “normal”, políticamente hablando.

El presidente Petro rompió esa “asociación” para “repartir” y los partido liberal, conservador y de la U no se declaran en oposición ni siquiera en independencia, con la esperanza de volver. ¡Ninguno sabe vivir por fuera del estado, siempre han chupado de ese panal y no se ven trabajando y pagando los impuestos que aprobaron! ¡Sinvergüenzas!

No existirá reforma política viable mientras los elegidos no sean responsables ante sus electores, como sucede en muchos países. Si los votantes de un partido son afines a la democracia liberal y el libre mercado, no puede su representante parlamentario hacer coalición con los que la quieren destruir; esos “giros” políticos en otras latitudes se pagan muy caro. Claro que los sinvergüenzas parlamentarios pueden decir que les “costó” mucho la curul y que por eso es potestad de ellos saber cómo recuperar rentablemente la inversión. Y sí hay alguien dispuesto a venderse es porque alguien está dispuesto a comprar, solo que con plata de nosotros. Eso se llama corrupción sistémica.

El colmo de la sinvergüencería es que los colombianos sigamos vendiendo el voto o dándolo gratis sin exigir al elegido responsabilidad por lo que manifestó ser. Si los directores de los partidos tradicionales actúan como proxenetas, los colombianos somos felices siendo los cornudos de esos sinvergüenzas. Parafraseando lo dicho al Libertador, la larga sombra de Heyne Mogollón (y sus sucesores) crecerá a medida que el sol de la política colombiana decline.