Deterioro y desolación en escuela de Palmeras

Los padres de familia de la institución educativa Rafael Pombo, una de las tres sedes del Colegio Carlos Ramírez París, ubicada en El barrio Palmeras Parte Baja, en Cúcuta, denuncian las preocupantes afectaciones que desde hace varios meses vienen presentando las instalaciones del recinto. Las quejas manifestadas corresponden a situaciones como paredes agrietadas, baños en mal estado y humedad producto de la filtración de agua en los muros estructurales, lo que tiene en riesgo, incluso, la salud de los más de 370 estudiantes que hay en la institución, según señalan.

“Sumado a las cosas que están en mal estado, hay que ver que los niños no están en las debidas condiciones de higiene y seguridad para recibir clases, no cuentan con las adecuaciones necesarias. Queremos que al menos se pueda contar con un comedor para los estudiantes, porque no hay”, dijo una madre de familia, que pidió mantener en el anónimato su identidad.

Salubridad

Denuncian que los mismos padres de familia han tenido que realizar labores que no son de su competencia, como por ejemplo podar la zona verde de la escuela porque no hay quien se encargue, añadió la madre denunciante. Por su parte una de las estudiantes, manifestó que no hay aseadores en el colegio, razón por la que las directivas de la institución los turnan para que sean ellos mismos los que se encarguen de esas funciones diariamente. “Tenemos que limpiar los pasillos, los salones y hasta los baños. Tenemos que dejar limpia la cancha y quitar las hojas. Todos los días”, dijo la alumna.

Accidentes

Comentan los mismos estudiantes que la única cancha que tiene la escuela, no es apta para llevar a cabo actividades físicas, ya que la falta de arreglos ha afectado incluso la integridad de los menores. En un hecho reciente, un estudiante se cayó durante una práctica, sufriendo la fractura de uno de sus brazos.

“Es una estructura bastante deteriorada, se necesita urgente una intervención, que por favor tomen medidas para mejorar la calidad educativa de esta comunidad. El llamado que hacemos a la alcaldía es para que al menos envíen una visita técnica para que evalúen y se tomen medidas frente al caso”, dijo Ovidio Palacios, presidente de la Junta de Acción Comunal de Palmeras Parte Baja.

Intervención

La exigencia de la comunidad educativa, es que su colegio entre en el plan de intervenciones y adecuaciones que adelanta la Secretaría de Educación, en conjunto con otras entidades. Sin embargo, en la actualidad hay retrasos en las obras que se adelantan. El Secretario de Educación Municipal, Luis Eduardo Royero, dijo que se han desarrollando diferentes mesas de trabajo, para que las obras que se encuentran en ejecución, se cumplan en los tiempos estipulados por los contratistas.

Por su parte, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Educativo indicó que durante el 2022 se llevaron a cabo inversiones de Infraestructura Educativa por valor de $15 mil millones, beneficiando a 44.000 estudiantes, tanto en la zona urbana, como en la zona rural.



