El Grupo Empresarial Certigases está de celebración este mes de junio

El Grupo Empresarial Certigases está de celebración, porque el CDA Certigases La Belencita apagará este 1 de junio la tercera vela desde su apertura en 2020, convirtiéndose en este tiempo junto a las otras cinco empresas que lo integran, en líderes en revisión técnico mecánica en Cúcuta y su área metropolitana y demás localidades de Norte de Santander.

Luis Fernando Villamizar, presidente del Grupo Empresarial Certigases, dice que ya son 19 años de estar al servicio de los habitantes de esta zona de frontera, con Certigases Los Patios, la primera empresa del Grupo, que marcó el camino hacia la consolidación de otros proyectos en el ramo que ayudan a jalonar el desarrollo regional, generan empleo y aportan a las causas sociales.

“Conformamos un Grupo Empresarial por muchas razones, una de ellas por el crecimiento que hemos venido teniendo con el desarrollo de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), en el área metropolitana de Cúcuta y en otras regiones del país, destacándonos como líderes en revisión técnico mecánica y con la visión de ampliarnos a otros campos, con aliados estratégicos, para prestar servicios como la reexpedición de licencias de conducción”, explica el empresario.

Agrega que el crecimiento como Grupo Empresarial se da igualmente en razón a la credibilidad, la confianza depositada por la ciudadanía en las empresas que lo conforman, por ser los pioneros en Norte de Santander y en el ámbito nacional en revisión técnico mecánica.

Reitera Luis Fernando, que son cerca de 20 años de experiencia, iniciando con la modalidad del transporte público de pasajeros y con base en el replanteamiento legal por parte del Gobierno Nacional en atención a las exigencias mundiales en revisión, contaminación, reducción de cifras de accidentalidad, se amplió a toda modalidad de vehículos.

En estas casi dos décadas se destaca la credibilidad que se ha logrado mantener ante la ciudadanía como el más importante de los capitales, donde el Grupo Empresarial Certigases certifica alrededor del 45 por ciento aproximadamente de los vehículos que hay en el departamento. En Norte de Santander hay alrededor de 23 centros de diagnóstico, pero Certigases es la empresa que hace el mayor volumen de revisiones en el área metropolitana, precisa Villamizar.

Otros aspectos que marcan la diferencia respecto a la competencia son la calidad del servicio y la disminución en los tiempos de atención, demorando una vez entra a pista, alrededor de 15 minutos para moto, 20 a 25 minutos vehículos livianos, servicio público 30 minutos y vehículos pesados entre 30 y 35 minutos.

Lo anterior se logra por experiencia del personal que garantiza un servicio ágil y por la estructura que se ha mantenido, pensando en una óptima atención y en prestar el mejor servicio a los usuarios, cumplimiento los parámetros de la revisión, sin dejar a un lado ningún aspecto técnico y por ligerezas hacer un ejercicio con un vehículo que no corresponda a lo establecido por la ley.

Tercer aniversario de la Belencita

El centro de diagnóstico La Belencita llega este 1 de junio a su tercer aniversario, funcionando desde 2020, en plena pandemia de la Covid-19, en la variante La Floresta No. 37-61 de Los Patios, dice Luis Fernando Villamizar, agregando que la celebración gira alrededor de la advocación de la Virgen de Belén, patrona de Salazar de las Palmas, localidad de Norte de Santander donde el nació, como agradecimiento a las bondades y los milagros que” Nuestra Señora” ha obrado en este departamento, el país y otros lugares del mundo.

“Nosotros vamos a celebrar todo el mes de junio, congratulándonos por el éxito que hemos tenido, tal vez como uno de los centros de diagnóstico con más acogida en Norte de Santander, en unas modernas instalaciones donde se trabaja con energía limpias, funcionando en la parte administrativa de la empresa con energía solar, en razón a nuestra naturaleza de proteger el medio ambiente, con una cobertura del 70 por ciento”, según Villamizar.

Agrega que La Belencita cuenta con equipos de última tecnología, que son equipos franceses con una capacidad sobredimensionada para poder cumplir a satisfacción con el ejercicio de certificación, con garantías de mantenimiento y sostenibilidad del servicio, implementando incluso el uso de energía solar.

Igualmente, que como Grupo Empresarial se cuenta con más de 80 empleados directos, entre ellos un equipo de 18 ingenieros en diferentes disciplinas como mecánicos, mecatrónicos, e industriales, así como unos 40 empleos indirectos generados por unos 15 contratistas que son las empresas encargadas del mantenimiento, contadores, calibración, reparaciones, proveedores, entre otros.

El Grupo Empresarial Certigases actúa bajo el principio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), facilitando las instalaciones mediante convenio con las universidades de la región y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para prácticas profesionales, así como la participación en programas de emprendimiento, especialmente desde el inicio de la pandemia, apoyo a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que trabajan en la atención a drogadictos, habitantes de calle y población migrante, asistencia a comunidades religiosas y ayuda en planes de alimentación a niños y niñas del departamento.

Hacen parte del Grupo Empresarial Certigases: CDA Certimotos que funciona en la avenida 1 No. 27-15 en el barrio San Rafael; CDA La Primera, en la avenida 1 No. 6-42 interior A del barrio Latino, en Cúcuta; CDA Certigases Villa del Rosario, en la calle 8 No. 8-25 zona céntrica del municipio histórico; CDA Certigases del Río, ubicado a 650 metros del puente Mariano Ospina Pérez, en El Zulia; CDA Certigases Los Patios, en la avenida 10 No. 36A-05, que es la empresa más antigua del Grupo, y CDA Certigases La Belencita, en la variante la Floresta No. 37-61 de Los Patios, que está cumpliendo el tercer aniversario de su inauguración.

Todos los colaboradores del GRUPO EMPRESARIAL CERTIGASES SAS desean hacer un reconocimiento a Don LUIS FERNANDO VILLAMIZAR DURAN por su labor como pionero en el sector de la Revisión Técnico Mecánica durante los últimos años, agradecemos su compromiso incondicional como líder y amigo, gracias por contribuir a la seguridad vial, a la protección del medio ambiente, a la generación de empleo en la región y al sostenimiento de nuestras familias, Dios continúe bendiciendo sus labores.

¡Muchas Gracias!

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion