Barrionuevo, nuevo asistente técnico del Cúcuta: tengamos fe, necesitamos estar unidos

Cúcuta Deportivo le apuesta a personal conocedor de la institución para buscar el ascenso a final de temporada. La premisa queda demostrada con la llegada del director técnico Rubén Tanucci, el asistente Federico Barrionuevo y el jugador Mauricio Duarte, quienes compitieron con el rojinegro en la década anterior.

Este viernes aterrizaron en la ciudad los argentinos Tanucci y Barrionuevo para iniciar trabajos de cara al Torneo II-2023, que iniciará el fin de semana del 22 de julio.

Barrionuevo regresa a Cúcuta tras vestir la camisa del rojinegro en las temporadas 2010 y 2011. El ex-volante ahora tendrá el rol de asistente técnico. En su país natal venía desempeñándose como formador en las divisiones menores de Lanus.

"Tengo muchísimos recuerdos, aquí jugué dos años, cumplimos objetivos. He vivido cosas maravillosas, no solo en lo deportivo sino en lo familiar y humano. Cuando el avión dio la vuelta por el estadio se me caían algunas lágrimas. La realidad es que es una sensación única. Agradecido con esta ciudad", afirmó Federico al ser consultado por el equipo de prensa del fronterizo.