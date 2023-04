Bernardo Redín, luego de caer ante Leones: nos dejamos llevar por la ansiedad

Errando opciones claras en el primer tiempo, Cúcuta Deportivo perdió ante Leones 2-1 en la fecha 15 del Torneo I-2023 en un juego disputado en el estadio Metropolitano de Itagüí la noche del viernes.

Es la segunda caída del campeonato tras perder en la fecha 10 ante Real Santander (1-0) en Piedecuesta.

Joider Micolta adelantó al rojinegro sobre el 26’, mientras que Yeison Fuentes al 48’ y Mateo Zuleta de tiro libre al 61’ dieron la remontada y triunfo para el local.

“Hay que darle el mérito a Leones. Hizo que nosotros, en dos pelotas quieta, dejáramos voltear el partido. Fuimos muy erróneos en el último tercio. Modificaron su estructura en el segundo tiempo y si bien no sufrimos, cuando se pusieron en ventaja lo supieron administrar. Nosotros, con más ganas que fútbol, tratamos de empatar”, reconoció el técnico Bernardo Redín.

Una de las malas noticias para fue la expulsión del goleador y capitán Jhonathan Agudelo, quien se perdería dos fechas por darle un cabezazo a un rival en una jugada sin balón.

El próximo miércoles 3 de mayo, el Cúcuta recibirá a Real Cartagena en el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Colombia. La serie está 1-0 a favor del fronterizo.

A falta de seis duelos de la fecha, el conjunto motilón es segundo con 27 puntos.

En la última jornada del Torneo, el equipo nortesantandereano se enfrentará con Llaneros en el General Santander, duelo en el que buscará un triunfo para luchar por ser cabeza de serie de cuadrangulares, ítem que permite terminar esta ronda en casa.

“Nosotros tenemos un partido el miércoles, son más o menos cinco o seis días de recuperación. La idea es buscar seguir ganando y después la última fecha, es ganar. Independiente la posición que quedemos hay que enfrentarlos a todos. Ser cabeza de serie no te garantiza nada, ser último no te dice que no vas a pelear el título. Entonces lo importante es clasificar bien, tenemos que seguir compitiendo”, resaltó el estratega del Cúcuta.

Redín concluyó que su equipo entró en un bache de ansiedad luego de irse abajo en el marcador.

“El grupo intentó, por momento trató de jugar, buscar realizar las situaciones que nosotros trabajamos en la semana pero no alcanzó. Nos dejamos llevar por la ansiedad. Este equipo se volvió ansioso más que todo en el segundo tiempo porque nos fuimos en desventaja. Hacía rato no perdíamos, apenas hemos perdido dos partidos y eso nos afectó en la parte mental. Sabiendo que en el fútbol podemos perder si el rival es superior”, analizó el técnico vallecaucano.

Síntesis:

Cúcuta Deportivo: Ezequiel Mastrolía; Santiago Guzmán, Julián Anaya, Darwin Carrero, César Hinestroza; Stalin Motta, Jonathan Tapias (Yilmar Filigrana, 77’); Matteo Frigeiro (Kevin Álvarez, 59’), José Estupiñán (Juan Moreno, 59’), Joider Micolta; Jhonathan Agudelo.

DT: Bernardo Redín

Gol: Joider Micolta (26’).

Expulsado: Jhonathan Agudelo (80’)

Leones FC: Juan Montoya; Miguel Arboleda (Fruto, 89’), Daniel Marmolejo, Sebastián Urrea, Carlos Gallego; Ever Meza, Wilmar Arango (Villa, 89’), Yeison Fuentes (Meneses, 82’); Kevin Tamayo (Herrera, 63’), Jhonatan Restrepo (Monsalve, 63’), Mateo Zuleta.

DT: Álvaro Hernández.

Goles: Yeison Fuentes (48’) y Mateo Zuleta (61).



