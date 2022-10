Con gol de Styven Monsalve, Cúcuta superó a Atlético FC y sigue aferrado al milagro

Cúcuta Deportivo llegará con vida a la última jornada: un tanto del cucuteño Styven Monsalve, al minuto 95, le dio la victoria al rojinegro 1-0 ante el Atlético FC en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en la penúltima fecha del Torneo de ascenso.

Los motilones estaban obligados a ganar y encontraron el triunfo en los pies del juvenil nortesantandereano que ingresó al 68’ como extremo derecho.

Con este resultado, quedó en la décima casilla con 19 puntos, a dos de Llaneros FC que ocupa la octava casilla y se enfrenta mañana con Deportes Quindío.

El Cúcuta también mirará de reojo los partidos restantes de esta fecha de Real Santander (vs. Huila) y Leones (vs. Chicó), que actualmente tienen 18 unidades cada uno. Le sirven que estos tres equipos (Llaneros, Santander y Leones) no sumen.

El fronterizo, ganando su último partido ante Tigres en el estadio General Santander, alcanzaría 22 puntos a la espera de que estos mismos rivales y Bogotá FC (20 pts) tampoco venzan en la jornada final.

En caso de que Llaneros gané en esta fecha llegaría a 24 pts y descendería a la octava posición el Barranquilla FC (22 y +2).

Inicio trabado

Atlético FC, de Giovanni Hernández, inició el compromiso con fuerza en el ataque encontrándose con una buena respuesta del arquero argentino Ezequiel Matrolía.

Cúcuta, por su parte, sufrió la primera media hora en la que intentó romper líneas sin lograrlo ante un eficiente trabajo por parte de los volantes de contención y compromiso de marca del local.

Al 36’, tras un buen desborde por banda derecha del lateral Santiago Guzmán y un centro a ras de piso, el extremo izquierdo Jefry Zapata pudo anotar al disparar a borde de área. La anotación no fue valida, puesto que justo antes de entrar, el balón rozó a César Arias, quien estaba en fuera de lugar.