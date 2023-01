Cúcuta Deportivo conoció a sus rivales en el Torneo y Copa BetPlay 2023

El conjunto motilón iniciará la búsqueda del ascenso a la primera división del fútbol colombiano enfrentando al conjunto del Valle, Orsmarso, en el estadio General Santander. El partido se disputará posiblemente a puerta cerrada debido a las sanciones interpuesta por el Comité Disciplinario del Campeonato donde la plaza deberá cumplir con una fecha de sanción sin el ingreso de la hinchada en las tribunas.

El Torneo BetPlay arrancará con la fase I de todos contra todos, jugándose 16 fechas (la de clásicos el equipo rojinegro jugará con el Real Santander), entre el 4 de febrero y el 16 de mayo, los ochos mejores avanzarán a una fase de cuadrangulares, (grupo A y B), cada uno conformado por cuatro equipos, siendo el mejor de cada uno, los finalistas de la edición del primer semestre.

La gran final se jugará a partido doble y el campeón, tendrá la oportunidad de luchar por un cupo en la Liga.

Así se jugará la primera fecha del Torneo BetPlay 2023.

Bogotá vs Deportes Quindío

Fortaleza vs Tigres

Patriotas vs Llaneros

Cortuluá vs Valledupar

Leones vs Boca Juniors

Atlético vs Real Santander

Cúcuta Deportivo vs Orsomarso

Barranquilla vs Real Cartagena

Un equipo de primera regresa a Cúcuta

Por otra parte, el conjunto rojinegro comenzará su camino en la Copa BetPlay (conocido normalmente como Copa Colombia) desde la primera fase, teniendo en cuenta que se chocarán los equipos que ocuparon las últimas posiciones en la reclasificación de la Liga y Torneo 2022.

Es preciso anotar que la ronda se jugará en dos (2) partidos, uno de ida y el otro de vuelta (local y visitante). Las llaves fueron definidas mediante sorteo y los ganadores clasificarán de manera directa a la Fase II.

En esta oportunidad, Once Caldas, el equipo de Manizales, será el rival del Cúcuta Deportivo, convirtiéndose en el primer equipo de la primera división en regresar al ‘Coloso de Lleras’ desde el 2020, cuando el equipo sufrió la crisis administrativa y se le suspendiera el reconocimiento deportivo.

El primer partido se jugará en el estadio General Santander en condición de local y la llave finalizará en el Palogrande de Manizales.

Es importante mencionar que entre los más recientes refuerzos anunciados por el equipo blanco se encuentran jugadores de talla internacional y de gran recorrido en el fútbol local como: Dayro Moreno, Sherman Cárdenas, Santiago Jiménez y Jhon Fredy Pajoy.

En su última participación hace tres años, el equipo fronterizo logró avanzar a los octavos del final de la Copa, cuando debía enfrentar al Deportes Tolima, aunque los partidos nunca se disputaron por la situación del proceso de liquidación judicial ordenado por la Superintendencia de Sociedades, situación que desencadenó la desafiliación del equipo ante la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), perdiendo de esta manera sus compromisos por 3 a 0 y quedando automáticamente eliminado.

¿Y si clasifica?

De esta manera, los vencedores se medirán ante los ocho primeros clubes de la tabla de reclasificación del Torneo BetPlay. Los encuentros quedarán conformados de la siguiente forma:

A – Llave 8 v.s Deportes Quindío

B – Llave 7 v.s Patriotas FC

C – Llave 6 v.s Fortaleza CEIF

D – Llave 5 v.s Llaneros FC

E – Llave 4 v.s Leones FC

F – Llave 3 v.s Tigres FC

G – Llave 2 v.s Bogotá FC

H – Llave 1 v.s Cortuluá

Finalmente, se confirmó que la próxima semana se sorteará la Liga Femenina 2023.

