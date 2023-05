Cúcuta Deportivo: fecha y hora del sorteo de los cuadrangulares

Cúcuta Deportivo conoció este jueves la fecha y horario en el que se sortearán los cuadrangulares finales del Torneo I-2023. Pese a que falta una jornada de la fase todos contra todos ya se conocen a los ocho equipos clasificado, quienes cumplirán este fin de semana con el calendario antes de entrarse a la nueva instancia.

Llaneros, Patriotas, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, Real Cartagena, Deportes Quindío, Fortaleza y Valledupar conocerán sus grupos el el lunes 15 de mayo a las 07:00 p.m. según informó Dimayor. El sorteo será transmitido por Win Sports y Win Sports+.

¿Cómo se jugará la última fecha?

Orsomarso vs. Barranquilla (viernes, 3:30 p.m.)

Cortuluá vs. Bogotá (sábado 4:00 p.m.)

Tigres vs. Patriotas (sábado 4:00 p.m.)

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros (sábado 4:00 p.m.)

Boca Juniors vs. Quindío (sábado 4:00 p.m.)

Fortaleza vs. Atlético (sábado 4:00 p.m.)

Real Cartagena vs. Leones (sábado 4:00 p.m.)

Real Santander vs. Valledupar (sábado 4:00 p.m.)

Este partido le servirá al motilón para luchar por el segundo puesto del campeonato, posición que le permite ser cabeza de serie en los cuadrangulares lo cuál trae el beneficio de cerrar esta fase en condición de local.

Si quiere cumplir el objetivo, el Cúcuta deberá triunfar y esperar que Patriotas no haga lo mismo ante Tigres; o en su defecto empatar y que el equipo de Tunja pierda, que Cortuluá no le gane a Bogotá, que Real Cartagena no supere a Leones por más de dos goles y que Quindío no venza a Boca Juniors por más de tres tantos.

