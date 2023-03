Cúcuta Deportivo iniciará como visitante ante Real Cartagena la Fase III de la Copa

Tras eliminar a Once Caldas y a Deportes Quindío, el Cúcuta Deportivo se alista para disputar la Fase III de la Copa Colombia frente a Real Cartagena.

Los rojinegros de Bernardo Redín sentenciaron su clasificación, la tarde del jueves, al mantener la ventaja de la ida (2-0) ante el cuyabro igualando sin goles en la vuelta disputada en el estadio General Santander.

Dimayor, luego de tener sus ocho clasificados, sorteó en la jornada de este viernes las localías de la tercera ronda.

El rojinegro comenzará la serie en el Jaime Morón de Cartagena y cerrará jugando como local.

El ente rector del fútbol nacional no confirmó las fechas de los compromisos. En el calendario publicado a inicio de año, Dimayor anunciaba que la Fase III se jugaría los partidos de ida el 6 de abril y los de vuelta el 4 de mayo.

“Vamos paso a paso. A la Copa no la menospreciamos, pienso que la jugamos a full. Hasta donde nos dé la posibilidad de hacerlo, lo haremos. Gracias a Dios la hemos afrontado bien, sabemos manejarla bien", expresó Redín hace un par de semanas.

En las otras llaves se enfrentarán: Deportivo Cali vs. Jaguares, Unión Magdalena vs. Tigres y Alianza Petrolera vs. Orsomarso.

La Fase IV de la Copa Colombia es la instancia de octavos de final en la que competirán los cuatro equipos clasificados de la tercera ronda y se unirán los 12 elencos de primera división que ocuparon estas casillas en la tabla de reclasificación de 2022.

La Copa Colombia es un campeonato que reúne a los 36 equipos profesionales del país. El vencedor de la misma ganará un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2024.

