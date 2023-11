Cúcuta Deportivo: Las palabras de Jhonathan Agudelo tras derrota en la final 

El hincha del Cúcuta Deportivo está viviendo una momento de tristeza luego de que el equipo fallara en su misión de ascender en la temporada 2023.

Las expectativas creadas fueron muy altas, pero terminó faltando jerarquía para superar en la final del Torneo II a Fortaleza y el precio será pasar, por lo menos, un año más en la segunda división.

Desde la derrota (2-1 en el global) en el estadio Metropolitano de Techo, el club ha guardado silencio. El primero en emitir unas palabras fue el capitán Jhonathan Agudelo, en la madrugada de este domingo.

Agudelo, uno de los goleadores históricos del club, se perdió la recta final del campeonato al presentar una lesión muscular que lo sacó de las canchas en las ultimas cinco semanas.

“Quiero empezar pidiendo disculpas a todos. Busco decirles las palabras para plasmar el dolor y no existen. La derrota es lo más difícil de aceptar cuando sabes el sacrificio que has hecho”, compartió el atacante.

El antioqueño no pudo celebrar su segundo ascenso con el rojinegro, recordando que lo hizo en 2018 de la mano del técnico Lucas Pusineri.

“Sabemos que nuestro único y gran objetivo era el ascenso. No se consiguió, se fracasó. Solo espero poder revertir esas tristezas en alegrías. Mi gratitud es y será infinita concada persona que estuvo allí alentándonos sin importar el día y la hora”, expresó el delantero.

Agudelo marcó tres goles en el Torneo II y previo a cuadrangulares sufrió la lesión que le impidió aportarle al elenco fronterizo en las instancias definitivas.

“Mi situación actual no me permitió estar con el equipo en esta fase final y es algo que me marcará para siempre, pero estoy seguro que cada uno de mis compañeros dieron el máximo, se trabajaron y buscaron su mejor versión para ayudarle al equipo”, dijo el jugador de 30 años.

Para finalizar sus palabras, el referente del plantel indicó que seguirá buscando el objetivo de ascender.

“Hoy solo queda seguir con el mismo objetivo para este grandioso club rojinegro. Nuevamente gracias a la hinchada por no fallar”, puntualizó en sus redes sociales.

