Cúcuta Deportivo vs. Llaneros ya tiene fecha

Cúcuta Deportivo ya tiene programación para la última fecha de la fase de todos contra todos del Torneo I-2023. El rojinegro recibirá al líder Llaneros, el próximo sábado, sobre las 4:00 p.m. en el estadio General Santander.

Este partido le servirá al motilón para luchar por el segundo puesto del campeonato, posición que le permite ser cabeza de serie en los cuadrangulares lo cuál trae el beneficio de cerrar esta fase en condición de local.

Si quiere cumplir el objetivo, el Cúcuta deberá triunfar y esperar que Patriotas no haga lo mismo ante Tigres; o en su defecto empatar y que el equipo de Tunja pierda, que Cortuluá no le gane a Bogotá, que Real Cartagena no supere a Leones por más de dos goles y que Quindío no venza a Boca Juniors por más de tres tantos.

Para este compromiso Cúcuta Deportivo sufrirá la gran ausencia de su delantero y capitán Jhonathan Agudelo, quien deberá pagar dos fechas de sanción por una expulsión ante Leones.

Vale la pena recordar que los ocho clasificados ya están definidos y son: Llaneros, Patriotas, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, Real Cartagena, Deportes Quindío, Fortaleza y Valledupar FC.

Última jornada:

Orsomarso vs. Barranquilla (viernes, 3:30 p.m.)

Cortuluá vs. Bogotá (sábado 4:00 p.m.)

Tigres vs. Patriotas (sábado 4:00 p.m.)

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros (sábado 4:00 p.m.)

Boca Juniors vs. Quindío (sábado 4:00 p.m.)

Fortaleza vs. Atlético (sábado 4:00 p.m.)

Real Cartagena vs. Leones (sábado 4:00 p.m.)

Real Santander vs. Valledupar (sábado 4:00 p.m.)

