El Cúcuta Deportivo ahora tiene que concentrarse en el ascenso: Wilder Mosquera

Un cierto sabor agridulce quedó el domingo entre los hinchas del Cúcuta Deportivo por lo que pudo ser y no fue, que era alcanzar la final de la Copa Colombia, al perder la serie ante Millonarios, llave que estuvo a escasos minutos por definirse por la tanda de los penaltis.

Los cerca de 30.000 espectadores despidieron al ‘Doblemente Glorioso’ con un fervoroso aplauso, por la entrega que dieron en la cancha en los dos partidos a pesar de tener una nómina limitada en todos los aspectos.

El once rojinegro demostró que con trabajo y obreros, más que figuras se puede enfrentar a los mejores de Colombia.

El cuerpo técnico encabezado por el argentino Federico Barrionuevo y su asistente, el exarquero Wilder Mosquera se sienten tranquilos con el deber cumplido en este certamen que cerró un capítulo en la historia del equipo y ahora tienen la misión más trascendental que es luchar por el ascenso a la máxima categoría.

Aplausos para los jugadores

En la conferencia de prensa Wilder Mosquera tras el encuentro dijo estar orgulloso de los jugadores que dieron todo para conseguir la anhelada la clasificación.

“Es un orgullo total por este grupo de jugadores que en cada partido (sea por Copa o el Torneo) se entregan al máximo. Es impresionante cómo dejan el ‘alma, la piel’ sin importar el cansancio o la seguidilla de partidos (que han tenido que jugar). No hay más sino que felicitarlos, como cuerpo técnico nos sentimos orgullosos por estos hombres que tenemos en el terreno de juego”, afirmó Mosquera.

Del mismo modo, el antioqueño felicitó a la afición por el excelente acompañamiento que durante los 100 minutos del partido no dejaron de alentar el equipo.

Mosquera rememoró que ese gesto de apoyo de la fanaticada no le veía y sentía hace mucho tiempo. “Creo que desde 2015 no veía el estadio de esta manera, (lleno), es impresionante lo que esta afición da por su equipo y pienso que hoy (el domingo) los muchachos, no fueron inferiores al reto y a las expectativas que tenían con el equipo”.

No obstante, el único ‘manchón’ de la tarde-noche, lo protagonizaron varios hinchas de la tribuna sur que invadieron la cancha para ir hacia el campo de Millonarios. Ese incidente le puede acarrear una sanción disciplinaria o económica a la plaza, momentos en que el equipo necesita más de la afición para lograr el objetivo que es el ascenso a la A.

Wilder Mosquera precisó que este capítulo “quedó cerrado” y ahora se tenían que enfocar en el objetivo número uno que es ascender. “Lógicamente teníamos una ilusión, un sueño, no queríamos defraudar a esta afición, pero debemos pensar en lo que viene y esto nos demuestra de qué estamos hechos, que podemos competir de igual a igual al actual campeón (de la A, Millonarios) y esto nos motiva para lo que nos espera”, subrayó Wilder.

Cúcuta centra ahora su mente en el partido de mañana ante Atlético FC, por la quinta fecha de los cuadrangulares finales.

Gamero, conforme

Por el lado de Millonarios, el técnico Alberto Gamero declaró que “sabíamos que el partido iba a ser duro, vinimos con la mejor disposición disputar el juego de mejor manera y llegar a la final. El objetivo de nosotros era ir a la final y traíamos una ventaja y me parece que la defendimos bien”, afirmó el orientador de ‘Los Embajadores’.

El nacido en Santa Marta en su concepto evaluó del Cúcuta un equipo alegre motivado por la hinchada, pero que no veía perdible la clasificación.

“Si vamos al trámite del compromiso, era un partido controlable hasta la expulsión de Vega (Stiven), después nos defendimos bien, pero en el segundo tiempo no creo que Cúcuta haya tenido una opción clara de gol. Nos arrinconó apunta de centros, de pelotazos, pero oportunidad clara de anotar no tuvieron”.

Sobre la pérdida deliberada de tiempo en los últimos 25 minutos, Gamero reconoció que sí lo perdieron, pero a la vez dio a entender que en el partido de ida Cúcuta fue similar.

