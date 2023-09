El Cúcuta Deportivo, a sacarse el clavo ante Patriotas

El Torneo Finalización de la B va cerrando su círculo de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del campeonato.

El fin de semana se jugó la mayoría de partidos de la fecha 13, mientras que el Cúcuta Deportivo lo hará apenas hoy, recibiendo a las 4:00 de la tarde a Patriotas de Boyacá, ganador del Torneo Apertura y otro rival directo en las aspiraciones de lograr el ascenso a la máxima categoría.

Los del altiplano de local, en la fecha pasada, derrotaron 1-0 a Orsomarso, colista del torneo y llegaron a 15 puntos en la tabla, ubicándose noveno, por eso luchará por llevarse un buen resultado del General Santander.

Los rojinegros por su parte, tras una discreta presentación ante Boca Juniors en Cali, al caer también 1-0, buscarán su cuarta victoria en su casa y se reafirmará entre los cinco primeros de la clasificación, a falta de cuatro jornadas para terminar la fase de todos contra todos, donde el primer clasificado a las finales con anticipación es Fortaleza CEIF.

En los duelos que han tenido en la presente temporada, en tres juegos del primer semestre, terminaron empatados (0-0) en el todos contra todos y en los cuadrangulares (1-1 y 2-2).

A reaccionar

El técnico de Federico Barrionuevo reconoció que el partido ante los boquenses no lo jugaron bien y se cometieron muchas imprecisiones que no se pueden repetir en el compromiso de esta tarde.

“Estamos bien, la derrota nos sirve de aprendizaje. Hay que dar vuelta a la página, no nos gustó la forma como jugamos”.

El entrenador argentino remarcó que a pesar de la derrota en Cali, no se puede perder el horizonte en un partido en el que las cosas no se hicieron bien y por eso, frente a Patriotas hay que levantar la cabeza y volver a ganar en casa para estar tranquilos.

“Hay que mantener el equilibrio. Así es el fútbol, cualquiera le gana a cualquiera. Hasta siendo superior puedes perder. Sé a lo que le apuntamos, el objetivo que tenemos y en esa búsqueda del objetivo y sueño, tendremos piedras en el camino”, advirtió el entrenador.

Esta tarde, el once fronterizo debe ser preciso en la defensa y contundente en el ataque y liquidar el partido y no tener que pasar 90 de angustias.

“Nos encontraremos con un equipo (Patriotas) que ha levantado y viene jugando muy bien, que intenta adueñarse del balón y jugar con los extremos. Lo más importante es lo que hagamos nosotros, siempre voy a pregonar lo que tenemos, en ser protagonista. Lo más importante es entrar a cuadrangulares y jugar una final el día que nos toque”, subrayó Barrionuevo.

Vuelve Motta

Por su parte, el volante bogotano Stalin Motta, quien no juega con el equipo desde el 19 de agosto, en el que actuó 29 minutos en la derrota de Atlético FC de Cali (1-0), y lleva ocho fechas sin ser convocado en la lista de los 15 jugadores, se refirió sobre lo que puede ser este duelo contra los del altiplano.

“Son partidos complejos como todos los que disputamos, donde todos los equipos ven al Cúcuta Deportivo como el rival a vencer, pero estamos en nuestra casa y tenemos que asegurar la clasificación y sumar tres puntos”, afirmó Motta.

El mediocampista se mostró tranquilo por tenido en cuenta después de tanto tiempo. “Siempre para mí va a ser placentero estar en el grupo de convocados y lo importante es aportar (su fútbol y experiencia)”.

El porqué no ha tenido continuidad y ha sido borrado del equipo, Stalin explicó que, “eso tendría que preguntárselo a ellos (el cuerpo técnico). Yo trabajo al cien por ciento, me entreno al cien por ciento, somos 30 jugadores para jugar once en un partido y aquí estamos todos por un objetivo que es ascender”, acotó el jugador bogotano.

