El gol tempranero de ellos nos golpeó un poquito: Federico Barrionuevo

El Cúcuta Deportivo consiguió su sexta victoria en el Torneo I-2024 de la B, el domingo, al vencer en el clásico regional a Real Santander (2-1), en el estadio General Santander por la novena fecha del campeonato.

El resultado le permite a los rojinegros consolidarse en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos, a uno del líder Atlético Huila, con el único equipo que ha perdido hasta ahora faltando seis fechas para terminar el torneo todos contra todos.

Después de las dos últimas presentaciones ante el Huila y Bogotá FC que se vio un equipo claro en su juego, contra Real Santander solo tuvo un buen rato en los primeros 45 minutos al marcar dos goles y que dieron ser más, pero sus jugadores despilfarraron una buen cantidad de oportunidades y al final terminó pidiendo tiempo pues los albicelestes por nada estuvieron cerca de llevarse un punto.

Se suma

El técnico Federico Barrionuevo en la rueda de prensa dijo que el balance de su equipo fue “positivo”, claro desde el punto de vista del resultado lo fue, no quepa la menor duda, pero desde lo futbolístico en el segundo tiempo Cúcuta volvió a ser ese equipo ansioso apresurado y sin ideas en el mediocampo.

Cristian Álvarez que era el hombre de las ideas, de los pases largos y precisos se perdió y el resto del grupo se contagió de ese mal juego, Real Santander le cortó el circuito en la mitad y de ahí los rojinegros fueron improductivos, atropellados y los cambios en los últimos minutos no le dieron a Barrionuevo la fluidez que esperaba para haber marcado uno dos goles más ante un rival que jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos por expulsión.

No obstante, el entrenador aceptó que les faltó tener más tiempo el balón en su poder.

“El gol tempranero de ellos (al 47) en el segundo tiempo, en una contra nos golpeó un poquito, pero nuestro equipo continuó atacando y proponiendo”.

Pero a la vez admitió que “por ahí nos falto un poco de velocidad para poner a circular el balón de lado a lado (cambios de frente) para poder finalizar, pero así y todo tuvimos tres o cuatro situaciones de gol más”, sostuvo el timonel del cuadro cucuteño.

Y no es para menos, Cúcuta perdió no solo la velocidad sino la sorpresa por las bandas, Cristian Mosquera no volvió ser el mismo de la primera y en el segundo tiempo pasó un momento jugar el sector izquierdo y no rindió igual.

Barrionuevo rescató el esfuerzo del grupo y el volumen de juego en el que ha venido creciendo el equipo.

En su concepto para Federico Barrionuevo, el aspecto negativo del equipo fue dejar que Real Santander les llegara al área con algún peligro.

“Lo malo es que nos llegaron dos veces, una fue gol, jugando con diez hombres y otra en la que cometemos una falta que fue la última jugada (del partido).

Lo bueno (para el equipo) son los tres puntos, hicimos un primer tiempo de alto vuelo, donde vimos mucho movimiento, la cantidad de opciones que creamos, las presiones que hicimos, la velocidad en el pase y las finalizaciones que tuvimos . Y el segundo tiempo reitero, tuvimos situaciones de gol, nos golpeó el gol de ellos, pero creo hay un gran porcentaje de cosas positivas y me quedó con eso” arguyó Federico Barrionuevo.

El siguiente rival del once fronterizo será Lleneros de Villavicencio, tercero con 16 puntos, el 4 de abril de visitante. Los metenses igualaron (3-3) frente a Real Cundinamarca.

