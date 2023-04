El reclamo de Juan Pablo Díaz tras la dura entrada que sufrió ante Patriotas

Pese a que el empate le aseguró la clasificación al Cúcuta Deportivo a los cuadrangulares finales con 24 puntos, quedó un sabor amargo por la ineficacia del juez del compromiso.

Díaz, a través de sus redes sociales, le reclamó a la Dimayor (ente a cargo del campeonato).

"¿Dimayor? No fue ni amarilla, ni roja, e incluso el juez viendo la gravedad de la herida no actuó pertinentemente. Este año no solo a mí, sino a varios de mis compañeros nos ha pasado situaciones iguales y no han tomado medidas necesarias", posteó el jugador.

El Cúcuta Deportivo aún no anuncia el dictamen del volante de primera línea y si se perderá algunos de los siguiente juegos.

