Es de los peores partidos que le he visto al equipo: Bernardo Redín, tras derrota con Real Santander

Cúcuta Deportivo se vio ampliamente superado por Real Santander, que lo venció 1-0 con un gol de Juan David Rueda la tarde del domingo, en la novena jornada del Torneo Betplay.

El equipo de Bernardo Redín fue incapaz de generar opciones de peligro e imponer su estilo de juego agresivo en el ataque y con numerosas llegadas a los arcos rivales, como lo venía mostrando en fechas anteriores.

“Pienso que en este partido no nos hallamos, el equipo no jugo bien. Hoy no tuvimos las ideas que siempre hemos tenido, el concepto de juego que hemos utilizado en varios partidos no lo encontramos hoy. Son cosas que pueden pasar. Es de los peores partidos que le he visto al equipo”, dijo Redín luego del encuentro.

Lea aquí: Portugal aplasta a Luxemburgo en el clasificatorio de la Euro 2024

El rojinegro se encuentra en una racha de cuatro partidos sin triunfo en el Torneo, acumulando tres empates y una derrota. Además, el técnico perdió un invicto de 12 fechas por el campeonato de ascenso sumando cuatro partidos del Torneo II-2022.

“Lo del invicto no me interesa. Veníamos con una consigna de jugar bien y ganar. Me deja incomodo porque el equipo no jugó bien, estuvo sin ideas. No por el resultado porque puedes jugar bien y perder. Hoy mi intranquilidad es que el equipo no jugó bien, no se halló”, señaló el técnico.

El fronterizo solo tuvo una aproximación de peligro por medio de un remate de Jhonathan Agudelo en la segunda parte sobre el gramado sintético del estadio Villaconcha, de Piedecuesta.

“Este equipo crea opciones de gol, hoy si mucho fue una. No le voy a echar la culpa a la cancha y si la cancha es pequeña, el equipo no se puede partir. Pienso que no interpretamos el juego, no lo leímos y por eso en el primer tiempo fuimos totalmente superados”, criticó Redín.

Cúcuta Deportivo, con este resultado, acumula 16 puntos de 27 posibles y es cuarto en la tabla de posiciones. Su próximo partido por Torneo será el lunes 3 de abril ante Bogotá FC en el estadio General Santander.

“El rival tiene todo el mérito, fueron superiores a nosotros y por eso nos sacaron ventaja. Ahora a prepararnos para lo que viene”, expresó.

El motilón ya piensa en Deportes Quindío, rival al que enfrentará en casa el jueves 30 de marzo por el partido de vuelta a la Fase II de la Copa Colombia. La serie se encuentra a favor del fronterizo (2-0).

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion