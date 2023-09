Federico Barrionuevo: estamos bien, la derrota nos sirve de aprendizaje

Cúcuta Deportivo ya pasó la página tras la derrota 1-0 ante Boca Juniors de Cali, el pasado miércoles, y ahora solo piensa en revertir la situación cuando enfrente el próximo lunes a Patriotas Boyacá, en el estadio General Santander.

El motilón llegará la fecha 13 del certamen con 21 puntos que le permiten ocupar la tercera casilla en la tabla de posiciones.

“Estamos bien, la derrota nos sirve de aprendizaje. Hay que dar vuelta a la página, no nos gustó la forma como jugamos, así no queremos ni ganar, ni perder. Elegimos una forma competitiva y protagonista y en este partido no lo hicimos”, expresó el técnico argentino Federico Barrionuevo.

Lea aquí: Cúcuta Deportivo ya piensa en Nacional, rival en octavos de la Supercopa Juvenil

Barrionuevo, quien vive su primera experiencia como entrenador de un equipo profesional, resaltó que su grupo se mantiene sereno y entendiendo que se pueden presentar estos impases.