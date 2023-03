La Copa no la menospreciamos, la jugamos a full: Bernardo Redín, técnico del Cúcuta Deportivo

Cúcuta Deportivo pegó primero en la Fase II de la Copa Colombia. El motilón sacó ventaja en el Centenario de Armenia al derrotar 2-0 al Deportes Quindío gracias los goles de Jhonathan Agudelo y Joider Micolta.

La serie se definirá en el estadio General Santander el próximo jueves 30 de marzo, sobre las 3:30 p.m. Tras eliminar al Once Caldas en la primera ronda, el motilón espera despachar al equipo de la ‘Ciudad Milagrosa’ a fin de mes.

En el compromiso de ida, el técnico Bernardo Redín rotó la nómina dándoles ingreso como titulares por primera vez a Wilder Mosquera, José Ampudia, Joider Micolta y José Estupiñán.

“El resultado nos deja un sabor agradable porque en los primeros minutos no nos acomodamos, no interpretamos el juego y como desequilibrar al Quindío. Nos fuimos acomodando por momentos en el primer tiempo, en el segundo corregimos varias cosas y no sufrimos el partido, sin decir que Quindío no lo intentó. Aprovechamos los momentos que tuvimos para marcar y ellos se desesperaron, inclusive creo que pudimos tener otra posibilidad, pero dentro lo que se jugó, gustó”, dijo Redín en rueda de prensa post partido.

Sobre el minuto 16, el atacante Estupiñán se resintió en su rodilla derecha y tuvo que ser sustituido dándole ingreso a Agudelo, quien entró siendo efectivo marcando su gol 50 y dando una asistencia.

“Agudelo está más adaptado al grupo. José acaba de llegar y es una posición que maneja, pero no la maneja a perfección como Agudelo, que sostiene más la pelota tiene movimientos de punta. De pronto los de Estupiñán son de media punta. Es lastimoso para nosotros perder un jugador como José, que es versátil, que puede ser interior, punta, media punta y extremo. Lo teníamos para el juego del lunes”, comentó el estratega que en los 10 juegos que lleva en 2023 acumula seis victorias, tres empates y una derrota.

De superar la ronda, el Cúcuta tendría que enfrentarse con el ganador de la llave entre Real Cartagena y Cortuluá, que es liderada por los cartageneros con un 3-1.

“Vamos paso a paso. A la Copa no la menospreciamos, pienso que la jugamos a full. Hasta donde nos dé la posibilidad de hacerlo, lo haremos. Gracias a Dios la hemos afrontado bien, sabemos manejarla bien. La serie está 2-0, pero no está definida quedan 15 días para volver a jugar, ahora a pensar en el Torneo. El grupo se va dando cuenta y está tranquilo”, expresó el vallecaucano.

El campeón de la Copa Colombia ganará un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2024.

