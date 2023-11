La decepción es para todos, estamos totalmente tristes: Wilder Mosquera, AT del Cúcuta Deportivo

Terminada la final de vuelta del Torneo II-2023 entre Cúcuta Deportivo y Fortaleza, en la que el rojinegro sepultó sus opciones de volver a primera división al perder con un global de 2-1, las escenas de lamento se hicieron presentes en el estadio Metropolitano de Techo.

En las gradas con los más de 6 mil hinchas motilones, en el campo con los jugadores y en los banquillos con los miembros del cuerpo técnico, los rostros de desilusión reinaron.

El partido fue de total dominio para el equipo capitalino, que pudo remontar la serie con goles de Jhonier Blanco y Santiago Cuero.

El motilón intentó reaccionar sobre los minutos finales en base de pelotazos, pero no tuvo claridad para forzar la serie a la tanda de penales.

En rueda de prensa, Wilder Mosquera, asistente técnico del Cúcuta, se mostró golpeado por el inesperado resultado.

“El balance no es como lo deseamos. El equipo intentó durante todo el semestre, buscamos en todos los frentes, intentamos llegar y ganar la final, y no se pudo. Esto es así. El fútbol tiene estas cosas, nada que reprocharles a los muchachos, se entregaron al máximo. Hoy no fue para nosotros”, afirmó el exarquero.