“Estoy feliz por el regreso, tuve seis meses difíciles desde lo futbolístico. Hoy vengo a un equipo que me hace feliz. Regreso a mi casa, me siento orgulloso de representar estos colores”, dijo Duarte, en conversación con los medios de comunicación.

El cucuteño, quien además tuvo experiencias en Colombia con el Cortuluá (2017), Deportivo Pasto (2021) y Águilas Doradas (2022), se entrenó con el plantel durante la última semana.

“Soy un jugador diferente en todos los sentidos. Desde lo mental y lo físico. Trabajé mucho más. Anímicamente me siento muy bien, vengo muy diferente. No jugué fueron por temas aparte, no porque estaba lesionado”, reseñó el futbolista que celebraba con la máscara del ‘Hombre Araña’.

Duarte, además, vistió los colores de Defensa y Justicia con el que fue campeón de la Copa Sudamericana 2020.