No tuvimos la misma claridad: Mosquera, tras derrota del Cúcuta ante Boca Juniors de Cali

Pese a la derrota, Cúcuta se mantiene tercero con 21 puntos (seis victorias, tres empates y tres derrotas).

“No logramos el partido que queríamos, estuvo enredado, creo que no sumamos los pases, no tuvimos la misma claridad con la que veníamos jugando. Fue (Boca Juniors) un equipo intenso, de lucha, nos complicó, no pudimos acomodarnos al partido, no pudimos descifrarlo en la cancha”, reconoció Mosquera.

Juan Pablo Díaz, volante del motilón, puntualizó en que el equipo no se puede conformar con buenas jugadas o momentos de partido.

“En cada pelota hay que jugarnos la vida. En el fútbol, si pasas un mínimo error, nos pueden cobrar, debemos tener demasiado cuidado. No conformarnos con hacer buenas jugadas. Hay que defender de la mejor manera, a muerte”, comentó el antioqueño.

El próximo rival del fronterizo será Patriotas, el lunes 25 de septiembre sobre las 4:00 pm. en el estadio General Santander.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion