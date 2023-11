Roberto Peñaloza, tras fallido ascenso del Cúcuta: ojalá el proyecto no desfallezca

El sueño de volver

Tras su retiro, Peñaloza siguió vinculado al fútbol, se preparó e hizo carrera como director técnico. Ya acumula experiencia en la segunda división dirigiendo al Barranquilla FC en dos ciclos en los que suma cinco temporadas, y fue asistente de Julio Comesaña, en el Junior FC.

Estar es el banco rojinegro es un sueño que espera poder cumplir en el tiempo prudente.

“Lo sueño. Estoy en mi proceso, me he capacitado, tengo experiencia en la B y en la A un poco como asistente en Junior. Me gustaría no solamente por el cariño de la gente, sino también por el conocimiento y capacidad. Sé que puedo ayudar en el momento que me necesiten”, afirmó el entrenador con Licencia Pro-Conmebol.

‘Ayudamos al crecimiento de la ciudad’

Sobre su paso por la frontera como jugador en la temporadas 2006, 2007, 2008 y 2009, el barranquillero aseguró quedar marcado por la hinchada.

“Recuerdo mucho el título de 2006 y el cariño de la gente. De estar en un estadio que era pequeño, a verlo convertido en grande. Con una hinchada cariñosa y crítica. Lo que hicimos como equipo fue muy importante, ayudamos al crecimiento de la ciudad que se trasformó. El Cúcuta Deportivo ayudó a esa transformación permitiendo que se conociera a nivel mundial”, subrayó Peñaloza quien llegó al Cúcuta por pedido de Jorge Luis Pinto, de la mano de los también costeños Macnelly Torres y Lin Carlos Henry.

