Sabíamos de la importancia de iniciar ganando: Wilder Mosquera, AT del Cúcuta

“Estábamos trabajando sobre los detalles. En estas instancias hay que estar muy atentos, no nos podemos descuidar. Teníamos un partido controlado con un 3-1, por un rival que nos tuvo la pelota en una parte del juego. Aún ganando hay cosas por mejorar el tema de la pelota quieta, nos costó ese segundo gol”, reconoció Mosquera.

Énfasis en los detalles

Ese tema será de vital importancia para evitar ese nerviosismo en los minutos finales. Mosquera resaltó que se debe priorizar “la concentración”.

“Hay que saber que el rival juega, tiene jugadores de buena condición, estamos en finales. Vamos a seguir trabajando en lo que hay que mejorar, seguir haciendo énfasis en todos los detalles, para acércanos al objetivo que es el ascenso”, dijo.

Con las variantes, la hinchada -que hizo una fiesta- no entendió el cambio de Cristian Díaz, uno de los más destacados de la noche. Asimismo Brayan Moreno volvió a quedar en deuda en el frente de ataque.

"Cuando se hacen los cambios se hacen buscando variantes, alternativas para mejorar el funcionamiento. Otras veces salen, otras no. Todos son importantes, no son solo once. Hoy aportaron todos", aseguró Mosquera.

En la próxima jornada, Cúcuta Deportivo chocará con Atlético FC el lunes 23 de octubre, mientras que Llaneros recibirá a Barranquilla FC.

Grupo B:

1. Cúcuta Deportivo 3 pts (+1)

2. Barranquilla FC 3 pts (+1)

3. Llaneros 0 pts (-1)

4. Atlético FC 0 pts (-1)

Jornada 1:

Barranquilla FC 2-1 Atlético FC

Cúcuta Deportivo 3-2 Llaneros

Síntesis Cúcuta-Llaneros:

Cúcuta Deportivo: Ezequiel Mastrolía; Cristian Mosquera, Hernán Pertuz, Julián Anaya, César Hinestroza; Cristian Díaz (Alexander González, 71’), Juan Pablo Díaz, Lucas Ríos (Darwin Carrero, 83’); Juan Moreno (Brayan Moreno, 71’), Joider Micolta (José Estupiñán, 83’), Jefry Zapata (Santiago Guzmán, 55’).

Goles: Joider Micolta (4’), Hernán Pertuz (68’), Lucas Ríos (71’)

DT: Federico Barrionuevo.

Llaneros: Kevin Armesto; Jan Ángulo, Brayan Carabalí, Daniel Palacios (José Andrade, 46’), Rodin Quiñones; José Leudo, Andrés López (Kevin Quejada, 73'), Eyder Restrepo; Mayer Vidal (Juan Nieva, 46’), Bryan Ureña, Harold Reina.

Gol: Harold Reina (48’) y Kevin Quejada (90+4).

DT: Jersson González

