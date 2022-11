Sergio Avellaneda Duarte, un pilar en el arco del Cúcuta Deportivo Sub-20

En el azul capitalino tuvo como preparadores a Álvaro Anzola y Andrés Acosta, quienes aportaron para lo que es hoy Sergio Avellaneda.

“El paso fue de mucho aprendizaje, de mucha formación en mi carácter. La primera formación que tiene un jugador en un equipo profesional, creo que es la más importante. Tuve roce profesional entrenando con el primer equipo, estar de recogepelotas suma. Con 16 años tapaba en Torneo Sub-20, creo que fue importante”, reseñó el cucuteño.

Turquía le sirvió para tener una experiencia nueva en su vida, enfrentándose a una nueva cultura.

“Fue más avanzado. Un paso donde pude experimentar ir a otro país, a otra cultura. Uno aprende de todo. Me di cuenta que no estaba lejos de ese nivel. Escuchar arqueros europeos, entrenadores me sirvió mucho”, comentó.

Manejo de presión

En la semifinal de vuelta, en la que el Cúcuta enfrentó a Millonarios, Avellaneda se topó con un clima hostil por parte de la hinchada del azul, en Soacha, al ver el manejo de tiempo que dio para conservar la ventaja de 2-1 conseguida en el General Santander.