Tome nota: Dimayor programó duelo entre Cúcuta Deportivo y Real Cartagena por Copa

Cúcuta Deportivo inició con pie derecho la Copa Colombia eliminando en las fases I y II al Once Caldas de primera división (3-2) y a Deportes Quindío (2-0).

Ahora su nuevo reto será el Real Cartagena, que ya dejó en el camino a Boyacá Chicó (actual líder de la Liga) y a Cortuluá, de buen desempeño en el Torneo.

Lea aquí: El Cúcuta Deportivo se ilusiona cada día con la Copa Colombia

El rojinegro, pese a que tiene como principal objetivo ser campeón del Torneo para aspirar al ascenso, no menosprecia la Copa, comprendiendo que es un certamen que da un cupo, a su campeón, a la fase previa de la Copa Libertadores 2024.

La Dimayor, tras sortear las localías, determinó que el Cúcuta comenzará la Fase III en condición de visitante y cerrará esta instancia, que da acceso a los octavos de final, en el estadio General Santander.

La noche del viernes, el ente rector del fútbol colombiano, programó los partidos de ida fijando como fecha el duelo entre Cúcuta Deportivo y Real Cartagena el miércoles 12 de abril a las 6:00 p.m. en el estadio Jaime Morón de la capital de Bolívar.

La vuelta, según el calendario de la Dimayor, se disputará la primera semana de mayo, a falta de programación oficial.

Las otras llaves están conformadas por Deportivo Cali vs. Jaguares, Orsomarso vs. Alianza Petrolera y Unión Magdalena vs. Tigres FC.

Vale la pena recordar que rojinegros y auriverdes chocarán en el mismo escenario el domingo 9 de abril a las 4:10 p.m. por la fecha 11 del Torneo de ascenso.

Programación de Copa:

Miércoles 12 de abril

Real Cartagena vs Cúcuta Deportivo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaime Morón

Televisión: WIN+

La Fase IV de la Copa es la instancia de octavos de final en la que competirán los cuatro equipos clasificados de la tercera ronda y se unirán los 12 elencos de primera división que ocuparon estas casillas en la tabla de reclasificación de 2022.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion