Victoria de Valledupar apretó el grupo del Cúcuta Deportivo en cuadrangulares

El lamento de perder cuatro puntos en condición de local al empatar con Valledupar (1-1) y Patriotas (1-1), se mantiene en la hinchada del Cúcuta Deportivo.

La noche del lunes, en el cumplimiento de la última jornada de la fecha 3 de los cuadrangulares, el equipo vallenato dio el golpe en Yumbo y derrotó 2-0 a Cortuluá, con tantos de Sebastián Gutiérrez y Misael Martínez.

El triunfo del equipo dirigido por Julián Barragán le permite alcanzar cinco puntos, los mismos que tiene el Cúcuta Deportivo en la cima del grupo.

El rojinegro se mantiene primero ya que ha marcador 5 goles y recibido 3, mientras que el verdiblanco del Cesar registra 4 a favor y 2 en contra.

En la tercera casilla se ubica Patriotas con 3 unidades y cierra el colero Cortuluá con 1.

En la próxima fecha, el jueves 1 de junio, Cúcuta visitará a Patriotas mientras que Valledupar chocará en casa ante Cortuluá.

Además, en la penúltima jornada el motilón jugará contra Valledupar en condición de visitante (martes 6 de junio).

En estos dos partidos al hilo fuera del General Santander, el Cúcuta deberá triunfar para llegar a la última fecha con todo a su favor para clasificarse a la final, en casa, enfrentando al Cortuluá (sábado 11 de junio).

Así le ha ido al Cúcuta:

Fecha 1: Cortuluá vs. Cúcuta Deportivo: 1-3.

Fecha 2: Cúcuta Deportivo vs. Valledupar: 1-1

Fecha 3: Cúcuta Deportivo vs. Patriotas: 1-1

Tabla de posiciones:

1. Cúcuta Deportivo 5 pts (+2)

2. Valledupar FC 5 pts (+2)

3. Patriotas 3 pts

4. Cortuluá 1 pt (-4)

